Moment ogłoszenia śmierci Elżbiety II pod Pałacem Buckingham. Zapadła cisza. WIDEO 

Pojawiło się nowe zdjęcie rodziny królewskiej! Zostało opublikowane z okazji 70. urodzin księcia Karola , a już niedługo BBC wyemituje film biograficzny o życiu syna królowej Elżbiety II . Urocze zdjęcie szybko obiegło internet, ale na uwagę zasługuje pewien szczegół. Dlaczego na zdjęciu nie ma królowej? Zobaczcie, jaka jest prawda... Zobacz: Najnowsze zdjęcia rodziny królewskiej. Zobacz, jak teraz wygląda książę Louis! Dlaczego królowej Elżbiety II nie ma na rodzinnym zdjęciu? Okazuje się, że decyzja pochodzi od samej królowej. Elżbieta doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego wieku i pozwala młodszemu pokoleniu odgrywać ważne role, oczywiście na tyle, na ile jest to możliwe. Nie bez powodu pozostał też fakt, że na zdjęciu zobaczymy Karola z Camillą. To sygnał, że nie jest to już tak tradycyjny model rodziny, jaki panował w monarchii jeszcze kilka lat temu. Nowa rola księżnej Sussex w rodzinie królewskiej Ważną funkcję otrzymała też Meghan Markle . Królowa zdecydowała, że będzie ona pełniła ważną funkcję w programie Young Leaders, promującym najmłodsze talenty ze Wspólnoty Narodów. Ta rola sprawiła, że księżna Sussex została wyróźniona i jej rola w rodzinie królewskiej jest znacząca! Zobacz: Fani rodziny królewskiej są zszokowani. Królowa Elżbieta II niebawem abdykuje?! Podoba Wam się najnowsze zdjęcie rodziny królewskiej? Czy decyzja, że nie pojawi się na nim królowa Elżbieta jest słuszna? Wyświetl ten post na Instagramie. 🎂 Wishing a very Happy 70th Birthday to The Prince of Wales! #HappyBirthdayHRH Two new photographs of The Prince of Wales and his family, taken by @ChrisJacksonGetty in...