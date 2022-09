Jest data pogrzebu królowej Elżbiety II. Pałac Buckingham przekazał oficjalną informację

Pałac Buckingham poinformował o dokładnej dacie pogrzebu królowej Elżbiety II. Do tej pory wszyscy zastanawiali się, czy uroczystość zostanie zorganizowana 18 czy 19 września, ale teraz wszystko stało się jasne. Pałac Buckingham potwierdził, że ceremonia ostatniego pożegnania będzie miała charakter państwowy i odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie.

To już pewne, pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek, 19 września. Pałac Buckingham w oficjalnej informacji opublikowanej w sieci poinformował, że uroczystość zostanie zorganizowana w Opactwie Westminsterskim w Londynie, a później trumna z ciałem monarchini zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze- królowa spocznie obok męża Filipa, który zmarł w kwietniu 2021 roku.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.