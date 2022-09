Król Karol III oraz królowa małżonka Camilla są już w Londynie. Syn zmarłej królowej Elżbiety II spotkał się z poddanymi pod pałacem Buckingham. Ci witali go z wielką radością i uśmiechami na twarzy. Doszło nawet do niezręcznej sytuacji - jedna z kobiet z tłumu pocałowała nowego króla. Udało mu się jednak zachować zimną krew. Zobaczcie zdjęcia i nagranie.

Oczy całego świata są zwrócone na Wielką Brytanię, gdzie historia dzieje się na naszych oczach. Nie żyje królowa Elżbieta II - monarchini odeszła w wieku 96 lat w zamku Balmoral w Szkocji, do którego przybyli również członkowie królewskiej rodziny, na czele z królem Karolem III i jego małżonką, Camillą. Dzień później nowy władca udał się do Londynu, gdzie spotkał się nie tylko z nową premier, ale również poddanymi, którzy licznie zgromadzili się pod pałacem Buckingham. Brytyjczycy przywitali Karola bardzo serdecznie, wiwatując na jego cześć. Było słychać okrzyki "Niech cię Bóg błogosławi, Karolu" czy "Boże chroń króla", niektórzy całowali go po rękach. Nie brakowało też wzruszeń i łez, sam król zaś odwzajemniał się szerokim uśmiechem.

W pewnym momencie jedna z kobiet obdarowała nowego króla pocałunkiem w policzek. Karol III przyjął go ze spokojem.

