Olśniewająca stylizacja przygotowana, perfekcyjna fryzura zrobiona, pora na imprezowy makijaż! Złocisty i rozświetlający, z mocno podkreślonym okiem lub czerwoną szminką - nie ważne, który wybierzesz: jego podstawą zawsze jest promienna, czysta i matowa cera! Problemy skórne to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujesz w trakcie przygotowań do karnawałowych szaleństw, dlatego o cerę dbaj regularnie - oczyszczaj, tonizuj i nawilżaj, a w nagłych przypadkach skorzystaj z kosmetyków do zadań specjalnych.

Pamiętaj, by codziennie rano i wieczorem:

Oczyścić skórę używając żelu do mycia twarzy (w ten sposób pozbędziesz się zanieczyszczeń)

Przetrzeć twarz wacikiem nasączonym tonikiem antybakteryjnym

Nałożyć matujący krem, by nawilżyć cerę i zapobiec niechcianemu połyskowi

Nie zapominaj również, by

Nigdy nie wyciskać pryszcza! Po prostu nie pozwól mu urosnąć - posmaruj go żelem wysuszającym wypryski i poczekaj 8 godzin

Raz w tygodniu użyj scrubu, a następnie na 5 minut nałóż oczyszczającą maseczkę.

Jeśli twoja cera jest tłusta lub mieszana, w produktach, których używasz do codziennej pielęgnacji cery powinien znaleźć się kwas salicylowy. Zmniejsza on niedoskonałości, odblokowuje pory i działa antybakteryjnie. Kwas salicylowy znajdziesz w kosmetykach z serii Pure Skin marki Oriflame.

Żel do mycia twarzy Pure Skin, Oriflame, 14,90 (cena regularna: 24,90 zł)

Tonik do twarzy Pure Skin, Oriflame, 14,90 (cena regularna: 24,90 zł)

Krem matujący Pure Skin Shine Control, Oriflame, 14,90 (cena regularna: 24,90 zł)

Żel wysuszający wypryski Pure Skin SOS Deep Action, Oriflame, 14,90 zł (cena regularna: 24,90 zł)

Oczyszczający scrub i maseczka Pure Skin, Oriflame, 3,90 zł (cena regularna: 5,90 zł)

Teraz kosmetyki z serii Pure Skin kupisz taniej nawet o 50% - zajrzyj na stronę: www.oriflame.com, gdzie znajdziesz cały katalog marki Oriflame. Zapraszamy też na Facebooka: www.facebook.com/oriflame.pl