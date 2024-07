Peeling z oleju kokosowego dokładnie, a jednocześnie delikatnie, złuszcza naskórek. Olej dokładnie nawilża skórę oraz pomaga przy ewentualnych jej podrażnieniach. Scrub należy stosować 2 razy w tygodniu.

Olej kokosowy powstaje poprzez tłoczenie miąższu znajdującego się w orzechach palmy kokosowej. Najwięcej cennych właściwości zawiera olej nierafinowany, tłoczony na zimno. Po dodaniu do niego cząsteczek ścierających naskórek, peeling łączy właściwości mechaniczne i odżywcze wszystkich składników.

Zalety stosowania peelingu z olejem kokosowym

Olej kokosowy zawiera nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe. Natłuszcza oraz nawilża skórę, a oprócz tego pięknie pachnie. Peeling (inaczej scrub) na bazie kokosowej głęboko złuszcza i oczyszcza naskórek. Skóra po jego użyciu jest nawilżona i gładka. Olej można połączyć z cukrem, cytryną bądź kawą. Peeling łagodzi podrażnienia skóry. Pomaga także osobom, które mają trądzik, matową cerę, wrastające włoski bądź zaskórniki. Aby efekty były trwałe, najlepiej stosować go 2 razy w tygodniu.

Jak zrobić domowy peeling kokosowy?

Cukrowy peeling kokosowy

Do przygotowania cukrowego peelingu kokosowego potrzeba białego cukru i oleju kokosowego w proporcjach 4:1. Należy je dokładnie wymieszać, tak aby otrzymać jednolitą, sypką konsystencję.

Ujędrniający i nawilżający peeling kawowo-kokosowy

Peeling kawowo-kokosowy można wykonać z 3 łyżek oleju kokosowego, 6 łyżek fusów pozostałych po kawie, 4 łyżek cukru (białego bądź trzcinowego) oraz 1 łyżki cynamonu. Olej trzeba podgrzać, np. w kąpieli wodnej. Kiedy ma płynną konsystencję, dodaje się do niego pozostałe składniki i miesza. Następnie należy poczekać, aż peeling stężeje. Można go przechowywać w temperaturze pokojowej, a kiedy na dworze jest powyżej 25 stopni, w lodówce. Na około pół godziny przed użyciem trzeba go wyjąć, aby nieco się rozpuścił. Dodatek kawy zapewnia działanie ujędrniające i antycellulitowe.

Cytrusowy peeling z olejem kokosowym

Do zrobienia cytrusowego peelingu z olejem kokosowym potrzeba 2 łyżek oleju, 300 g białego cukru, startej skórki z 1 cytryny i 1 pomarańczy oraz 10 kropli olejku pomarańczowego. Wszystkie składniki należy wymieszać. Taki scrub jest bardzo wydajny: na całe ciało wystarczy użyć małej garści peelingu. Oprócz nawilżenia dodatkowo rozjaśnia skórę i ewentualne przebarwienia.

Peeling z oleju kokosowego i soli himalajskiej

Kosmetyk złuszczający można przygotować z 1 łyżki oleju kokosowego, 2 łyżek soli himalajskiej oraz kilku kropel olejku zapachowego. Całość wystarczy połączyć w jednolitą masę.