Czy to najpiękniejszy pierścionek zaręczynowy na świecie? Z całą pewnością najpopularniejszy na... Pintereście - jego zdjęcie „przypięło’’ już ponad 77 tysięcy osób! Wykonany z 18-karatowego, białego złota diamentowy pierścionek powstał w pracowni Raymonda Lee. Model Verragio VENETIAN, który tak spodobał się przyszłym pannom młodym z całego świata, kosztuje ok. 16300 zł! Czy i ty należysz do jego fanek?

Najpopularniejszy pierścionek zaręczynowy (wg serwisu Pinterest)

Panny młode oszalały na punkcie pierścionka Verragio VENETIAN z pracowni Raymonda Lee!

Verragio VENETIAN, Raymond Lee Jewelers, od 16300 zł