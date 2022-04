Robert Lewandowski pozuje w piekielnie drogim dresie! Sama bluza kosztuje ponad 18 tysięcy złotych

Wczoraj do Warszawy zjechali się wszyscy piłkarze reprezentacji Polski. Na zgrupowaniu pojawił się m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny , których pod jeden z hoteli przywiozły ukochane. Anna Lewandowska z mężem przyjechała samochodem marki Mercedes w białym kolorze. Sportsmenka wybrała model E250, którego cena wynosi ok.250 tysięcy złotych . Zobacz: Anna Lewandowska przywiozła Roberta na zgrupowanie reprezentacji. Niezłe ma auto! Marina z kolei odjechała spod hotelu, gdzie zameldował się jej narzeczony samochodem marki Porsche. Model Cayenne turbo S w salonie kosztuje ok 500 tysięcy złotych, jednak auto Wojciecha Szczęsnego z pewnością jest warte o wiele więcej. Wszystko za sprawą tuningu . Okazuje się bowiem, że piłkarz przerobił swoje auto w słynnej niemieckiej firmie Lumma Design. Sam narzeczony Mariny w jednym z wywiadów przyznał wówczas, że po tuningu jego auto " to już nie bestia, a potwór ". Zobacz: Marina przyleciała do Polski. Jeździ luksusowym autem Szczęsnego PAPARAZZI