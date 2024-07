1 z 20

Royal Ascot to jedno z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w Wielkiej Brytanii. A to dlatego, że co roku uczestniczy w nim także rodzina królewska. Na torze ścigają się najszybsze konie, poza nim damy z socjety rywalizują o to, która założyła najbardziej efektowny kapelusz. I to nie byle jaki!

Według regulaminu kapelusz musi mieć przynajmniej 10 cm średnicy. Kilka lat temu organizatorzy zakazali paniom zakładania tak zwanych fascinators, czyli przyczepianych do włosów ozdób, które zastępują kapelusz. Wszystkie panie marzą, aby ich nakrycie głowy zaprojektował najsłynniejszy kapelusznik świata, Philip Treacy, ale on kapryśnie wybiera swoje klientki. Jego dzieła nosiła Sarah Jessica Parker na premierze kinowej wersji „Seksu w wielkim mieście” i Lady Gaga - w jej wypadku w pamięć zapadł zwłaszcza model przypominający aparat telefoniczny. Kapelusze od Philipa Treacy znalazły się też na głowach profesorów Hogwartu w „Harym Potterze”. Ale chyba najdobitniejszym dowodem, że jest wyjątkowy było to, że aż 36 gości królewskiego ślubu księcia Williama i księżnej Kate do niego zwróciło się by zamówić kapelusze.

Po piętach depczą jednak mu inni projektanci: Tracy Rose czy Rachel Trevor-Morgan. Powstały też wyspecjalizowane firmy od wypożyczeń, takie jak Louise Claire Millinery, bo części gości nie stać na wydatek zaczynający się od pięciu tysięcy złotych… Zobaczcie, jak wypadła w tym roku największa parada kapeluszy na świecie!