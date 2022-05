Niezwykłe zdjęcia z sesji Poli i Michała Wiśniewskich! Zobaczcie wyjątkową galerię. DUŻO ZDJĘĆ

Mijają dwa lata od czasu, gdy się w sobie zakochali. Jednak o związku Michała Wiśniewskiego i jego żony Poli dotąd było wiadomo tylko to, że poznali się na portalu randkowym i po kilku miesiącach zamieszkali razem. Wokalista Ich Trojga nie publikował wspólnych zdjęć, nie opowiadał wylewnie o ślubie. Teraz coś się zmieniło. Michał zaczął wrzucać na Instagram fotografie żony i publicznie wyznawać jej miłość. W połowie marca para pojawiła się na premierze widowiska „Gwiazda”. Czy to znaczy, że Pola ma chęć, by zaistnieć w show-biznesie? Nic podobnego! Tego wieczoru żona Michała nie pozowała fotoreporterom na ściance. Dzielnie towarzyszyła mężowi mimo zakłopotania, bo jak twierdzi w rozmowie z „Party”, wybrała się do teatru nie po to, by pokazać się światu. Po prostu to był ich pierwszy wolny wieczór od narodzin syna. Pola Wiśniewska - kobieta inna niż wszystkie Dlaczego Pola Wiśniewska zdecydowała się pokazać publicznie? Publikacja mojego pierwszego zdjęcia w internecie była spontanicznym pomysłem Michała, o którym dowiedziałam się po fakcie – śmieje się Pola. – Rozbawiło mnie to i nieco zaskoczyło, ale sam fakt niczego dla mnie nie zmienia. Wciąż cenię sobie prywatność i spokój. Codziennie obserwuję blaski i cienie popularności Michała i to mi w zupełności wystarczy – zapewnia. Podkreśla, że nie zamierza robić kariery w show-biznesie. Wiśniewski to potwierdza. Mówi, że jego żona jest „zupełnie inna niż poprzednie partnerki”. Ostatnio, w rozmowie z Izabelą Janachowską, opowiedział historię ślubnej sukienki Poli. Rok temu poprosił o zaprojektowanie kreacji Grzegorza Kasperka, który jest odpowiedzialny za jego szalone sceniczne stroje, ale okazało się, że panna młoda chce suknię prostą, klasyczną. Michał cieszy się, że spotkał kobietę spoza...