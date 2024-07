1 z 19

Plecak to z pewnością najbardziej pożądany dodatek tego sezonu! Powiedzmy tylko, że model przypominający… gigantyczne pudełko papierosów stał się przebojem ostatniej kolekcji Moschino i zagościł w garderobach fashionistek na całym świecie. Ale na Moschino kariera plecaków bynajmniej się nie kończy. Modne są kolorowe modele z naszywkami, które idealnie pasują do codziennych stylizacji w sportowym stylu. W cenie są także wersje bardziej eleganckie ze skóry lub zamszu, które można nosić z piała koszulą, szerokimi spodniami i szpilkami. Zobaczcie, jakie plecaki udało nam się dla was znaleźć w sklepach. Jesteśmy ciekawi, jak wam się podobają?

Polecamy też: Najmodniejsze torby 2016 roku są… białe! Magda Gessler już taką ma! A Ty dasz się skusić?!