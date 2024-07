1 z 16

Jednym z idealnych zimowych strojów są modne kożuszki. W tym sezonie szczególnie pożądane są te z wywijanym kołnierzem a la ramoneska. Nam bardzo przypadł do gustu czarno-biały kożuszek, który zaprezentowała ostatnio Jennifer Larence. To wyjątkowo efektowna propozycja domu mody Alberta Ferretti. Zobaczcie, jakie kożuszki udało nam się znaleźć w sklepach. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Czy uda nam się was namówić?

