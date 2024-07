1 z 11

Dzisiaj wszyscy serdecznie gratulujemy Agnieszce Radwańskiej – i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Najsłynniejsza (i subiektywnie najbardziej atrakcyjna) polska tenisistka wzięła dziś ślub ze swoim trenerem Dawidem Celtem. Na tę wyjątkową uroczystość panna młoda założyła kreację projektu Agnieszki Maciejak. Co myślicie o tej imponującej sukni?

Suknie ślubne gwiazd 2017

Żeby uczcić szczęście Agnieszki – a tak naprawdę to każdy pretekst jest dobry żeby popatrzeć sobie na suknie ślubne – przygotowaliśmy dla Was galerię najlepszych sukni ślubnych z tego roku. Od Pippy Middleton aż do Anety Sablik – przypomnijmy sobie raz jeszcze najlepsze kreacje ślubne z 2017 roku.

