Moim wyznacznikiem były suknie nawiązujące do tradycji godnej pary królewskiej. Dlatego litera A i nawiązanie do sukien tworzonych w takich domach mody jak francuski Dior w latach 40. i 50. Słynę ze stylu awangardy, ale ta sukna miała być dostosowana do podniosłej chwili w kościele i do tradycji. Miała być inna – mówi nam Agnieszka Maciejak.