Małgorzata Socha to Waszym zdaniem najlepiej ubrana polska gwiazda! Zaprosiliśmy Was do głosowania na Najlepiej Ubraną Polską Gwiazdę 2015. Pierwsze miejsce w naszym rankingu bezapelacyjnie przypadło Małgorzacie Sosze. Doceniliście jej styl, w którym nie brakuje glamouru, ale też rozwiązań bardziej casualowych. Miejsce drugie przypadło Edycie Górniak i jej pełnym najnowszych trendów stylizacjom. Miejsce trzecie zajęła rzadko pokazująca się na czerwonych dywanach Małgorzata Kożuchowska. Okazało się jednak, że nie ilość się liczy w tym przypadku a… jakość. Czwarta pozycja należy do Justyny Steczkowskiej. Nasza diwa nie daje więc za wygraną! Finałową piątkę zamyka Joanna Krupa. Jak widać, seksowny styl prowadzącej „Top Model” też ma wśród was wielu zwolenników. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a Was zapraszamy do obejrzenia jeszcze raz najlepszych tegorocznych stylizacji naszych laureatek.

