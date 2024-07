7 z 11

Halina Mlynkova

Czerwona spódnica do ziemi z bardzo wysokim stanem i złocistym zdobieniem w pasie plus koronkowa bluzka ze stójką (i widocznym pod nią biustonoszem) - strój ludowy to nie najlepszy wybór na czerwony dywan. Kolejny minus - stylizacja zniekształciła perfekcyjną figurę Haliny Mlynkovej.