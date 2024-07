Monika Olejnik jest fanką oryginalnych (i drogich!) stylizacji. Tym razem dziennikarka założyła odważną sukienkę i najbardziej rozpoznawalne buty na świecie... Czy to odpowiedni strój na premierę filmową?

Monika Olejnik razem z Tomaszem Ziółkowskim przyszła na premierę „Drogi do mistrzostwa’’. Znana z ekstrawaganckiego stylu dziennikarka ponownie nie zawiodła! Olejnik miała na sobie brązową sukienkę z przezroczystą, koszulową górą i spódnicą ozdobioną tiulowymi falbanami. Dobrała do niej brązowy pasek, kopertówkę w kontrastowym, czerwonym kolorze oraz najbardziej rozpoznawalne buty na świecie - szpilki z czerwoną podeszwą od Christiana Louboutina. Co sądzicie o najnowszej stylizacji Moniki Olejnik? Ładna? Odpowiednia na premierę filmową?

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski na premierze filmu „Droga do mistrzostwa''

EastNews

Dziennikarka postawiła na oryginalną i odważną stylizację!

EastNews

Miała na sobie sukienkę z falbanami, brązową górą i przezroczystymi rękawami.

EastNews

Na dodatek kultowe Loubutiny w odcieniu nude.

EastNews

Monika Olejnik i Tomaszem Ziółkowskim - niezwykle stylowa para!