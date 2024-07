1 z 9

Monika Olejnik w oryginalnej stylizacji

Właścicielką tych uroczych legginsów w kwiaty jest Monika Olejnik! Dziennikarka została przyłapana przez paparazzi podczas spaceru po Warszawie. Gwiazda po raz kolejny zaskoczyła stylizacją, choć mogłoby się wydawać, że w jej przypadku to już niemal niemożliwe. ;) Monika Olejnik miała na sobie czerwony kapelusik, cętkowane futerko, czarną spódnicę, masywne buty i... legginsy w kwiatki! To właśnie ten element garderoby przykuł naszą największą uwagę. Czy ten look jest trafiony? Ocenę pozostawiamy Wam!

Zobacz też: Rusin, Kraśko, Doda, Olejnik - plejada gwiazd wsparła WOŚP! Efekt? 62 miliony i rośnie! ZDJĘCIA

Zobacz Monikę Olejnik w oryginalnych legginsach! Chciałabyś mieć takie w swojej szafie?

Polecamy: W paski, cętki, wzory lub uszyte ze skóry, czyli modne legginsy dla każdego