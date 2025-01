Meghan Markle, księżna Sussex, postanowiła opóźnić premierę swojego najnowszego projektu telewizyjnego na Netflix, programu "With Love, Meghan". Decyzja ta została podjęta w obliczu poważnych pożarów, które nawiedziły okolice Los Angeles. Katastrofa naturalna spowodowała ogromne straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, co zmusiło wiele osób, w tym również Meghan, do zmiany swoich planów.

Serial o Meghan Markle nie pojawi się w styczniu na Netflixie

Pożary w Los Angeles znacznie utrudniły logistykę, w tym produkcję oraz zaplanowaną promocję programu Meghan Markle. W oświadczeniu Meghan podkreśliła, że w tych trudnych okolicznościach priorytetem jest bezpieczeństwo i wspieranie poszkodowanych. Markle, zaangażowana w działania charytatywne poprzez swoją fundację Archewell, wykorzystuje swoją platformę, aby pomagać ofiarom katastrofy. Wspólnie z księciem Harrym organizuje zbiórki funduszy i promuje inicjatywy wspierające mieszkańców dotkniętych pożarami.

Księżna Sussex znana jest z aktywności w kwestiach społecznych i ekologicznych, co czyni jej decyzję jeszcze bardziej zrozumiałą. Jak podkreślają osoby z jej otoczenia, Meghan stawia na odpowiedzialne podejście do swoich projektów, kierując się empatią i troską o dobro społeczne.

Informacje o programie "With Love, Meghan"

"With Love, Meghan" to program kulinarny, w którym Meghan Markle dzieli się swoimi ulubionymi przepisami i historiami związanymi z jedzeniem. Serial ma na celu promowanie idei wspólnoty, dzielenia się i miłości do gotowania. Projekt jest kolejną inicjatywą księżnej, której celem jest inspirowanie widzów do łączenia się poprzez wspólne doświadczenia kulinarne.

Według informacji podanych przez Netflix program ma być wyjątkową mieszanką osobistych historii Meghan oraz inspiracji kulinarnych, które zdobyła w trakcie podróży i codziennego życia. Premiera, pierwotnie zaplanowana na luty 2025 roku, została przesunięta na 4 marca 2025 roku. Meghan Markle pozostaje w kontakcie z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych i oficjalnych komunikatów. Wyraża wdzięczność za wsparcie oraz zainteresowanie jej programem, a także zachęca do wspierania ofiar pożarów w Los Angeles.

Program "With Love, Meghan" z pewnością przyciągnie uwagę widzów z całego świata, zwłaszcza że księżna Sussex po raz kolejny udowadnia swoje zaangażowanie w sprawy ważne społecznie. Netflix potwierdza, że mimo opóźnienia projekt jest w pełni gotowy i obiecuje, że będzie to wyjątkowe doświadczenie dla fanów Meghan.