Modne legginsy to w ostatnich sezonach te uszyte z wzorzystej tkaniny, z elementami zwierzęcymi lub uszyte ze skóry. Nic dziwnego, że kobiety zakochały się w nich bez granic, ponieważ dobrze dobrane podkreślają kobiece kształty.

Modne legginsy mają się wyróżniać. Uszyte w jednolitym kolorze to element stroju na fitness. Jeżeli chcesz zabłysnąć, powinnaś sięgać po coś „rzucającego się w oczy” - wzory, nacięcia czy specjalny materiał – np. skórę.

Modne legginsy: wzory

Wzory na legginsach są bardzo różne – od geometrycznych kształtów, przez kwiaty, motywy zwierzęce (czarno-biała zebra, cętki, skóra węża), po wzory inspirowane zdjęciami z kosmosu czy elementami regionalnego folkloru. W zasadzie każdy wzór może dziś pojawić się na legginsach i jest jak najbardziej akceptowalny, jednak należy pamiętać, że im bardziej wzorzysty dół, tym mniej bogata powinna być góra. Na przykład do legginsów w cętki pasuje już bluzka w jednolitym kolorze – najlepiej w pastelowym odcieniu beżu lub brązu.

Modne legginsy: skóra

Wciąż w modzie są legginsy wykonane są ze skóry lub materiału skóropodobnego (tzw. ekoskóry). Ich „profesjonalna” nazwa brzmi wet look i są ciekawą alternatywą dla spodni skórzanych, które jednak nie są tak dobrze dopasowane do ciała jak legginsy.

Zobacz także

Legginsy, które udają jeansy, czyli jegginsy

Ostatnim krzykiem mody stają się legginsy, które imitują jeansy – jegginsy. Materiałowo trudno porównywać oba ubrania do siebie, jednak po względem prezentowania się na ciele te pierwsze o wiele bardziej podkreślają kobiece kształty. Również cenowo możemy odczuć dużą różnicę – za jeansy dobrej firmy zapłacimy kilkaset złotych, a cena getrów nigdy nie przekroczy 100 złotych.

Modne legginsy to również spodnie z nacięciami na kolanach, przetarciach na udach czy pośladkach. Ważne, aby pamiętać, że legginsy można nosić zarówno do dłuższych bluzek, jak i do tunik oraz do sukienek. Możesz je nosić również do:

mini,

rozkloszowany spódnic,

szerokich, długich swetrów,

żakietów w stylu oversize,

do butów: balerinek, szpilek, zamszowe kozaki czy oficerki.

Legginsów nie powinno zakładać się do botków, krótkich, eleganckich bluzek i wyszukanych żakietów. W oficjalnych stylizacjach powinno się ich unikać, za to wkomponowują idealnie się w outfity na co dzień.