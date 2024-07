Monika Brodka pokochała skórzaną ramoneskę Acne! Artystka na swoim Instagramie wrzuciła fotki, na których ma na sobie dwa razy tę samą kurtkę. Ten model nosiła już trzy lata temu Rumer Willis, więc nie jest to ciuch z najnowszej kolekcji, ale wówczas trzeba było za nią zapłacić ok. 1700 dolarów, czyli ok. 6500 złotych. Czy tyle wydała Brodka? Trudno stwierdzić, wiadomo natomiast, że wokalistka kocha sklepy z ubraniami vintage, więc wcale nie musiała wydać fortuny ;). Spójrzcie także na fryzurę Moniki - wokalistka na zdjęciach jest w tej samej kurtce, ale uczesanie ma inne. Które wolicie?

Monika Brodka dostała nową pracę!

Jeśli natomiast bardziej niż strojami Brodki, interesujecie się jej muzyką, mamy dla was świetną wiadomość. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl piosenkarka dostała... nową pracę! Monika Brodka poprowadzi na antenie radiowej Trójki godzinną, autorską audycję w piątkowe wieczory - start o 22.00. Będziecie słuchać?

Na pewno fanką muzyki i talentu Brodki jest Anja Rubik. Przypomnijmy: Monika Brodka i inni artyści w 25Magazine Anji Rubik. Mamy zdjęcia!. I tym razem nasza najlepsza modelka zareagowała na jedno ze zdjęć wrzuconych przez piosenkarkę. Zgadzacie się z Anją?

Zobacz: Czy moda vintage to moda naszych babć?

