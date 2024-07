T-shirty, podobnie jak jeansy, to wciąż modna baza dla różnych stylizacji. Popularne są obecnie koszulki damskie z dłuższym tyłem. Na zainteresowanie zasługują również T-shirty z ciekawym napisem oraz naszytą kieszonką.

Jednym z najpopularniejszych zestawów obecnie jest połączenie T-shirtu z jeansami. Jest to ubiór na co dzień – komfortowy i wygodny. Zakładamy go jednak jeszcze do spódnicy, żakietu oraz eleganckich spodni. Jak wtedy dobrać T-shirt do całości stroju? Oto przegląd modnych jego rodzajów:

z nadrukiem – T-shirt przeznaczony dla osób, które lubią wyrażać swoją osobowość poprzez ubiór oraz dla nastolatków. Napisy i nadruki na takich bluzkach są przeróżne. Ostatnio królują w sklepach odzieżowych T-shirty z motywem zwierzęcym – np. sową czy głową jelenia.

z naszyciem/wszyciem – bluzki urozmaicane są również różnego rodzaju naszyciem. Jednym z najbardziej modnych elementów jest kieszonka, która umiejscawiana jest na wysokości piersi z prawej strony. Popularny jest również suwak, wszywany albo na środku z przodu ubioru albo z tyłu wzdłuż kręgosłupa;

z dłuższym tyłem – ten T-shirt polecany jest przede wszystkim paniom, które lubią chodzić w legginsach. Moda na dłuższy tył trwa już od kilku sezonów i nadal cieszy się dużą popularnością. Często ten fason łączony jest z ciekawym nadrukiem;

z dłuższymi bokami – to modny, choć jeden z najnowszych fasonów. Dłuższe boki często sięgają za linię bioder. Jest to fason dla indywidualistów.

Należy pamiętać, że T-shirty różnią się do siebie również długością rękawa (krótki lub długi) lub jego brakiem. Podczas ostatnich sezonów wiosenno-letnich można zauważyć, że modne stały się zbyt krótkie T-shirty, które odsłaniają pępek. Modę na odsłonięty brzuch mogliśmy zaobserwować w latach 90., ale jak widać i w tym przypadku możemy powiedzieć, że „trendy powracają”.

T-shirt nie pasuje do bardzo eleganckich stylizacji – gdy chcemy, aby strój był oficjalny, powinniśmy unikać tego rodzaju ubioru, a zastąpić go elegancką bluzką na guziki lub z żabotem.