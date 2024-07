Modne oprawki powinny przede wszystkim pasować do kształtu twarzy. Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne to oprawki typu oversized, kocie oprawki i aviatory.

Reklama

Okulary kujonki i oversized

Najpopularniejsze i najczęściej wybierane oprawki to tzw. kujonki o kanciastym kształcie. Kujonki mają oprawki z plastiku, zwykle utrzymane w klasycznej czerni, bez dodatkowych ozdób. Są wykorzystywane zarówno do okularów korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych. Mają naśladować najprostszy i najpopularniejszy niegdyś kształt okularów, wybierany dawniej przez osoby, które zupełnie nie zważały na modę. Hipsterskie "bycie modnym dzięki lekceważeniu mody" sprawiło, że to, co dla rodziców było "szczytem obciachu" jest wybierane przez dzieci jako najmodniejsza stylizacja.

Kolejnym trendem są oprawki oversized. To ponadgabarytowe oprawki (większe niż tradycyjne oprawki sięgające brwi), które podkreślają urodę.

Aviatory - modne, lecz lżejsze rozwiązanie, dla szerszych twarzy

Producenci najbardziej prestiżowych marek proponują także aviatory jako rozwiązanie dla osób poszukujących okularów korekcyjnych lub przeciwsłonecznych. To okulary, których oprawki są bardzo cienkie i metalowe (przypominają druciki). Soczewki w takich okularach są bardzo duże, okrągłe i lekko wypukłe. Wśród pań największym zainteresowaniem cieszą się oprawki w stylu kocim. Kształtem przypominają kocie oczy, są okrągłe i lekko wyciągnięte ku górze w kierunku zewnętrznego kącika oka. Ten typ oprawek wyszczupla twarz i dodaje seksapilu.

Zobacz także

Jak wybrać oprawki?

Decydując się na zakup okularów przeciwsłonecznych lub korekcyjnych należy przeglądać się w dużym lustrze, w którym widać sylwetkę do okolicy klatki piersiowej. W ten sposób łatwo zauważymy czy oprawy pasują do proporcji ciała. Osoby o cerze naczynkowej powinny unikać okularów w odcieniach czerwieni i pomarańczy, ponieważ uwydatnią one niedoskonałości i zmiany skórne.

Reklama

Modne oprawki a kształt twarzy

Oprawki powinny przede wszystkim pasować do kształtu twarzy. Na największą różnorodność mogą pozwolić sobie osoby o owalnej twarzy, do której pasuje każdy typ oprawek. Osoby o okrągłej twarzy powinny wybierać duże kanciaste oprawki, a unikać dodających objętości okrągłych okularów. W przypadku twarzy trapezowej najlepszym rozwiązaniem będą oprawki prostokątne, w których mocno zarysowana jest linia brwi. Dla osób o kształcie twarzy przypominającej kwadrat zalecane są ciemne, okrągłe okulary, które złagodzą rysy. Aviatory to propozycja dla wszystkich posiadaczy podłużnych twarzy. Skorygują proporcje i dodadzą ekstrawagancji.