Angielskie seriale kryminalne, czyli five o’clock, morderstwo i mrok

Czy jest lepszy sposób na spędzenie deszczowego i pochmurnego wieczoru od oglądania angielskich serialów kryminalnych? Jeśli też uważacie, że nie – przygotowaliśmy wam zestawienie mocnych historii prosto z Wysp. Wśród nich znajdą się również te inspirowane życiem prawdziwych, seryjnych morderców. Stany Zjednoczone mają Teda Bundy’ego, natomiast w Wielkiej Brytanii postrach siał Dennis Nilsen, którego poznajemy w serialu „Des”. W zestawieniu znajdziecie również opowieść odcinkową „Wąż” o niesławnym Bikini Killerze. Nie zabraknie także ekranizacji prozy Harlana Cobena. Większość z nich znajdziecie na Netfliksie, HBO i Amazon Prime.

Jeden z najgłośniejszych angielskich seriali kryminalnych to uwspółcześniona wersja przygód najsłynniejszego detektywa na świecie, Sherlocka Holmesa. Doktor John Watson jest weteranem wojennym, który niedawno wrócił z Afganistanu. Mężczyzna poznaje Holmesa i już po krótkiej rozmowie jest zaintrygowany jego talentem. Trudno się dziwić. Utalentowany detektyw, obdarzony wyjątkowo analitycznym umysłem i ponadprzeciętną spostrzegawczością ma w sobie coś hipnotyzującego. Choć początkowo Watson ma pewne obawy, podąża za nowo poznanym znajomym i trafia do świata zbrodni oraz zagmatwanych zagadek kryminalnych. Szybko przekonuje się jednak, że Holmes oprócz tego, że jest wybitnym śledczym, przejawia autodestrukcyjne zachowania. Panowie nie tylko zostają współpracownikami, ale też zamieszkują razem przy Baker Street. Oczywiście w produkcji zobaczymy też największego wroga Holmesa, czyli profesora Jima Moriarty’ego

Dlaczego akurat ta ekranizacja przygód bohatera powieści i opowiadań Arthura Conana Doyle’a zasługuje na wyróżnienie? Ponieważ zagrało tu dosłownie wszystko. Scenarzyści świetnie przenieśli akcję do dzisiejszego Londynu, odświeżając całą historię. W dodatku napisali wiele świetnych dialogów. Jak choćby: „Anderson, cisza. Zaniżasz IQ całej ulicy!” albo „Ciekawa rzecz – smoking. Zdobi przyjaciół, upodabnia kelnerów”. Podobnych smaczków w całej serii dostajemy całe mnóstwo. Do tego dochodzi fantastyczna gra dwóch głównych aktorów: Benedicta Cumberbatcha („Psie pazury”, „Doktor Strange”) oraz Martina Freemana („Hobbit”, „Fargo”). Na uwagę zasługuje również Andrew Scott („Fleabag”), który wcielił się w rolę Moriarty’ego. Serial zdobył aż dziewięć statuetek Emmy.

Serial jest dostępny na HBO Max i Amazon Prime

To prawdziwa gratka dla fanów angielskich seriali kryminalnych, które inspirowane są prawdziwymi morderstwami. Jeśli martwicie się, że obejrzeliście już za dużo serii true crime i nic nie jest w stanie was zaskoczyć, na ratunek przychodzą „Ogrodnicy”. Historia małżeństwa Edwardsów, którzy w 2014 zostali skazani na 25 lat więzienia, wywołała szok w Wielkiej Brytanii. Chris i Susan mieli zamordować teściów w maju 1998 roku i zakopać ich ciała w przylegającym do domu ogrodzie. Zaraz po tym małżonkowie wyprowadzili się do Francji, by tam wieść sielskie życie. Susan – córka zamordowanej pary – od zawsze marzyła o emeryturze w kraju nad Sekwaną.

Narracja serialu sprawia, że ogląda się go z niebywałym zaintrygowaniem. Nie tylko nie dostajemy wszystkich elementów układanki, ale często nie wiemy, co jest prawdą, a co tylko częścią fantazji bohaterów. Susan i Chris to przedziwna para, która na co dzień żyje w świecie własnej wyobraźni. Małżonkowie są w sobie bezgranicznie zakochani, a kino to ich wielka pasja. Widzą siebie jako gwiazdy romansu, zbierają plakaty, kupują drogocenne rekwizyty. Uwielbiają też Gary’ego Coopera oraz Gerarda Depardieu. Z legendą francuskiej kinematografii nawet prowadzą korespondencję. A przynajmniej tak twierdzą.

W efekcie w serialu przyglądamy się przede wszystkim nie śledztwu i zbieraniu kolejnych dowodów, ale wizji tragicznych kochanków, które snuli Susan i Chris. Para ostatecznie została aresztowana w 2013 roku. Żadne z nich nie przyznało się do morderstwa. Miał to być nieszczęśliwy wypadek podczas kłótni. Warto dodać, że okoliczności zatrzymania małżonków też są dość absurdalne. Jak wiele rzeczy w tej dziwacznej serii. Ale ten absurd jest przepiękny wizualnie. Tak jak gra głównych aktorów – Olivii Colman („The Crown”, „Faworyta”) oraz Davida Thewlisa („Harry Potter”, „Fargo”), która sprawia, że aż chce się im uwierzyć. Produkcja doczekała się trzech nagród BAFTA TV.

Serial jest dostępny na HBO Max

Wśród angielskich seriali kryminalnych o prawdziwych mordercach furorę zrobił również „Des”. Tytułowy antybohater to Dennis Nilsen, który na przełomie lat 70. i 80. dokonał serii brutalnych morderstw. Mężczyzna wabił do swojego mieszkania mężczyzn (głównie homoseksualistów), oferując im pomoc. Następnie dusił lub topił swoje ofiary. Łącznie mógł zabić nawet 15 osób.

Choć model działania Dennisa Nilsena nie jest odkryciem dla fanów historii o seryjnych mordercach, to twórcy „Desa” postarali się, żeby serial wyróżniał się na tle pozostałych. I tak się stało. Rzadko zdarzał się widz, który kończył oglądanie brytyjskiej produkcji na jednym odcinku. Wszystko dzięki nietypowej narracji. Nilsen już na początku wpada w ręce policji i przyznaje się do popełnionych zbrodni.

Zamiast serialu z zagadką „kto zabił?”, dostajemy portret tajemniczego mordercy, który paląc papierosa za papierosem, opowiada o brutalnych swoich aktach. W międzyczasie Dennis Nilsen pozostaje bardzo uprzejmym mężczyzną, który – jak mogłoby się wydawać – chętnie współpracuje z policją. Des jednak nieustannie manipuluje śledczymi, zachowując zimną kalkulację. Aktorska kreacja Davida Tennanta to majstersztyk i przynisła mu nagrodę Emmy dla najlepszego aktora.

Serial jest dostępny na HBO Max

Dobrze znana fanom „Z Archiwum X” Gillian Anderson wraca w głośnym angielskim serialu kryminalnym. Tym razem bez pomocy Foxa Muldera będzie musiała rozwiązać zagadkę brutalnych morderstw kobiet w Belfaście. My tożsamość jej największego przeciwnika poznajemy już w pierwszym odcinku. Paul Spector, który w ciągu dnia jest statecznym ojcem, mężem oraz terapeutą, nocami wychodzi na ulice deszczowej stolicy Irlandii Północnej, by dusić ofiary.

Mężczyzna, który nienawidzi kobiet, będzie musiał zmierzyć się z elegancką i powściągliwą inspektor z Londynu, Stellą Gibson.Podobnie jak w „Milczeniu owiec” dostajemy psychologiczny pojedynek policjantki i psychopaty. W roli dusiciela wystąpił Jamie Dornan, którego na pewno kojarzycie jako tytułowego bohatera „50 twarzy Greya” i – żeby nie było wątpliwości – tutaj pokazuje kawał dobrego aktorstwa.

Serial jest dostępny na Netfliksie

To najprawdopodobniej jeden z najbardziej niedocenionych angielskich seriali kryminalnych w Polsce. Mnóstwo widzów zachwyca się „Lutherem”, który miał w naszym kraju niezłą kampanię reklamową. Niestety nie możemy powiedzieć tego samego o „Marcelli”. A szkoda, ponieważ to wielowarstwowy i – przede wszystkim – bardzo udany kryminał.

Podobnie jak w „Lutherze” siłą tej produkcji jest przede wszystkim bohaterka z krwi i kości. Marcella to jedna z najciekawszych i najbardziej złożonych postaci, jakie spotkamy w angielskich serialach kryminalnych. Powiedzieć, że Marcella jest kobietą z problemami, to jak nie powiedzieć nic. Jest samotna po tym, jak zostawił ją mąż. Uczące się w internacie dzieci oddalają się od niej coraz bardziej i to Marcellę obwiniają za rozpad rodziny. Jakby tego mało, bohaterka miewa stany, w których traci panowanie nad sobą.

Choć jej życie osobiste rozpada się na kawałki, kobieta postanawia wrócić do pracy w policji i podejmuje się trudnego śledztwa. Podczas dochodzenia policjantka pracuje na granicy prawa. Jest jednak przekonana o tym, kto stoi za brutalnymi zbrodniami. Z każdym odcinkiem serial wciąga nas w świat coraz bardziej zagmatwanych intryg, przez co przestajemy rozumieć, kto jest dobry a kto zły. Przez większość czasu w produkcji dominuje brudna i mroczna atmosfera. Paskudne wydarzenia, do których dochodzi w szarych dzielnicach Londynu, w połączeniu z osobistymi problemami Marcelli sprawiają, że widzowie wsiadają na emocjonalny rollercoaster. Fakt, że Anne Friel za tytułową rolę otrzymała nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki, potwierdza, że powinniście obejrzeć tę serię.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Ten angielski serial kryminalny powstał przy współpracy Harlana Cobena, autora bestsellerowych kryminałów. Fani pisarza wiedzą doskonale, że Amerykanin uwielbia złożone intrygi, w których pełno jest zwrotów akcji. „Safe” okazuje się nie tylko serią kryminalną, ale również ma mocno obyczajowe zacięcie. Akcja toczy się na zamkniętym osiedlu domów jednorodzinnych, gdzie – jak wiemy – mieszkają idealne rodziny z klasy wyższej. Mieszkańcy chronieni są wysokim płotem, kamerami oraz stróżami. Co może się stać w tak bezpiecznym miejscu?

Jak wiemy jednak każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób, a idealnie z bliskimi wychodzi się jedynie na zdjęciach. Bezpieczeństwo osiedli zamkniętych okazuje się iluzoryczne, a mieszkańcy mają wiele mrocznych sekretów. Właśnie w takim miejscu po śmierci żony zamieszkał Tom Delaney (gra go Michael C. Hall, tytułowy bohater serialu „Dexter”), szanowany chirurg, który samotnie wychowuje dwie córki: nastoletnią Jenny oraz młodszą Carrie. Pierwsza z nich przechodzi fazę buntu i stopniowo oddala się od ojca. Pewnego dnia nie wraca po imprezie do domu. Po rozpoczęciu własnego śledztwa Tom szybko orientuje się, że podejrzany może być każdy jego sąsiad.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Wysoko na liście najlepszych angielskich seriali kryminalnych, jakich najprawdopodobniej nie oglądaliście, a powinniście, bez wątpienia znajduje się „Line of Duty”. Na Wyspach produkcja podbiła serca widzów i stała się najchętniej oglądaną serią w historii kanału BBC, a gazeta „Daily Telegraph” umieściła ją w zestawieniu 50. najlepszych seriali wszech czasów stacji. W Polsce jednak długo był niedoceniony.

Twórcy „Line of Duty” przedstawiają nam historię o wydziale wewnętrznym londyńskiej policji, który zajmuje się przestępstwami popełnionymi przez innych funkcjonariuszy. Dostajemy zatem gęstą sieć kłamstw, zdrad, intryg, prób tuszowania dowodów zbrodni, tajemnic i chorych ambicji. W każdym sezonie zawodowa przyjaźń i lojalność zostają wystawione na próbę.

Wiemy, że liczba seriali (powstało ich aż sześć) może was nieco przerazić, ale spokojnie – choć rzadko to się zdarza, w przypadku „Line of Duty” poziom naprawdę nie spada. Każdy sezon to nie tylko nowa opowieść o oddziale antykorupcyjnym, ale również kolejna wycieczka po Wielkiej Brytanii, podczas której możemy obejrzeć ulice Birmingham czy Belfastu. Jeśli lubicie produkcje o funkcjonariuszach, znajdziecie coś dla siebie też w naszym zestawieniu seriali o policji,

Serial jest dostępny na Netfliksie

Ten angielski serial kryminalny znają już chyba wszyscy. Po premierze pierwszego sezonu na świecie wybuchła euforia – każdy chciał mieć charakterystyczną fryzurę z wygolonymi bokami i mówić z twardym, irlandzkim akcentem. „Peaky Blinders”, czyli rodzinny gang Shelbych z Birmingham, który po pierwszej wojnie światowej zamierza rozszerzyć swoje wpływy, przez sześć (nie zawsze równych) seoznów zgromadził mnóstwo fanów.

Serial BBC, który podbił serca widzów, stoi przede wszystkim dobrze napisanymi i świetnie zagranymi postaciami. Gangiem Shelbych kieruje Tommy (Cillian Murphy), który, choć nie jest ani najstarszym, ani najbardziej postawnym z braci niemal, zawsze zachowuje zimną krew i twardą ręką rządzi rodziną. Jest charyzmatyczny i bezkompromisowy, czasem bywa też cyniczny. Nic dziwnego, że każdy czuje do niego respekt – nawet straszy i bardziej dziki Arthur (Paul Anderson). Walcząc o dominację nad innymi rodzinami, bracia nie boją się wdawać w bójki, wymuszać haracz, ciąć twarze swoim przeciwnikom, a nawet mordować. Jednak gdy są sami, każdy mierzy się z własnymi demonami. Wszyscy wrócili z wojny traumą, która czasem dochodzi do głosu. Nad temperamentem mężczyzn stara się czuwać stateczna ciotka Polly (Helen McCrory).

W „Peaky Blinders” uwagę przykuwają również postaci drugoplanowe. W Birmingham pojawia się nieustępliwy komisarz Chester Campbell (Sam Neill), który zamierza powiesić całą rodzinę czy też żydowski gangster Alfie Solomons (Tom Hardy). W jednym z sezonów rodzina Shelbych ściąga na siebie gniew nawet włoskiej mafii, na której czele stoi elegancki Luca Changretta (Adrien Brody). Każda z tych ról została zagrana bardzo przekonująco i zasługiwałaby na oddzielną opowieść.

Na temat tej serii napisano już chyba wszystko. Krytycy wyróżnili ją czterema nagroda IFTA i trzema statuetkami BAFTA. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście hitowej produkcji o rodzinie Shelbych, to powinniście to nadrobić i przekonać się sami, czy zbiorowe zachwyty są słuszne. Po ostatnim sezonie możecie także sprawdzić niezwykle klimatyczną ścieżkę dźwiękową, w której pojawiają się utwory takich gwiazd jak Jack White, David Bowie, Ane Brun czy Arctic Monkeys. Jak widać, gangi i mafia to wdzięczny temat dla filmowców. Jeśli lubicie takie historie, zajrzyjcie na nasze zestawienie seriali o gangsterach.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Jeden z bardziej wciągających angielskich seriali kryminalnych opowiada o seryjnym mordercy nazywanym m.in. Tedem Bundym z Azji. To kolejna historia o zbrodniarzu, która jest idealnym materiałem na ekranizację. Mowa o pochodzącym z Wietnamu Charlesie Sobhraju (Tahar Rahim), który był zmorą zachodnich turystów w latach 70. w Azji Południowo-Wschodniej. Przestępca z łatwością uwodził mężczyzn i kobiety, a także manipulował policją. Co ciekawe, w grudniu 2022 roku opuścił więzienie w Nepalu ze względu na podeszły wiek i poważną chorobę serca. Zdradził też swoje plany, które są dość szokujące. Zamierza pozwać państwo, które go więziło.

Znany również jako Bikini Killer morduje przede wszystkim dla pieniędzy. W osiągnięciu celu pomagają mu m.in. Ajay Chowdhury, a także Francuzka Marie-Andrée Leclerc, która jest wyraźnie zauroczona przestępcą. Poznajemy również Hermana Knippenberga (Billy Howle). To właśnie ambitny pracownik ambasady Holandii w Bangkoku nadaje śledztwu tempa.

Twórcy „Węża” pokazują nam motywację i portret psychologiczny Sobhraja, który ze wszystkich przyjezdnych najbardziej nienawidzi hippisów. Przez wybór ofiar przez długi czas zbrodnie uchodziły mu na sucho. Miejscowa policja nie była zbyt zainteresowana ściganiem długowłosych, często naćpanych wczasowiczów z Zachodu. W oprócz samej historii produkcji na uwagę zasługują malownicze widoki. Sceneria miejskich dżungli Tajlandii, Nepalu czy egzotycznych Indii zapiera dech w piersiach.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Obowiązkową pozycją dla fanów angielskich seriali kryminalnych jest „Luther”. Dlaczego premierę serii okrzyknięto wydarzeniem dekady, skoro fabularnie nie jest wielkim odkryciem? To zasługa wybitnego scenariusza z błyskotliwymi dialogami oraz głównego bohatera, w którego rolę wciela się Idris Elba („Prawo ulicy”, „Gra o wszystko”).

Tytułowy Luther jest genialnym śledczym, ale prywatnie nie należy do ludzi bez skazy. Detektyw miewa wybuchy niekontrolowanej złości, przekracza kodeks policyjny, wyznając zasadę: cel uświęca środki. Tak tropi seryjnych morderców. Głównym wrogiem Luthera jest – również świetna w swojej roli Ruth Wilson – zwariowana morderczyni Alice Morgan. Jak w wielu produkcjach tego typu, relacja między tą dwójką to jeden z najbardziej fascynujących wątków.

Serial jest dostępny na HBO Max

Nietypowa w tym angielskim serialu kryminalnym na pewno jest sceneria. Do morderstwa dochodzi nie w Londynie czy Belfaście, ale w tytułowym Fortitude – miejscowości leżącej na skraju koła podbiegunowego. Jeszcze niedawno to miasteczko uchodziło za jedno z najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Jego mieszkańcy prowadzą dochodowe interesy, które pozwalają im na godne życie. Najbardziej agresywne są niedźwiedzie polarne. Tak przynajmniej można było sądzić.

Jednak stojący na straży miasteczka szeryf Dan Anderssen (Richard Dormer) nie ma wątpliwości, że to nie zwierzę, ale człowiek rozszarpał ciało profesora Charile’ego Stoddarta. Szybko okazuje się, że zarówno Andersen, jak i pani gubernator, Hildur Odegard (Sofie Gråbøl) nie byli przygotowani na takie wydarzenia. W Fortitude pojawia się detektyw Eugene Morton (Stanley Tucci), który zamierza pomóc w odnalezieniu mordercy. Śledczy będzie musiał się głowić nie tylko nad rozwiązaniem zagadki kryminalnej, ale również – jak przekonać do siebie lokalną społeczność, która kryje sporo brudnych sekretów. „Fortitude” to nie tylko serial kryminalny, ale również wnikliwy dramat psychologiczny. Jeśli lubicie zagadkowe historie osadzone w niewielkich, tajemniczych miejscowościach, podobne znajdziecie też w naszym zestawieniu seriali francuskich.

Serial jest dostępny na HBO Max

Ciekawą pozycją na liście angielskich seriali kryminalnych jest „Collateral”. Opowieść inspirowana nieco skandynawskim stylem pokazuje losy świeżo awansowanej na detektywa Kip Glaspie (Carey Mulligan). Śledcza, która pracuje nad sprawą morderstwa dostawcy pizzy, dostrzega, że kryje się za nią coś więcej. I tak wpada na trop siatki dilerów narkotyków, przemytników oraz szpiegów.

Seria zwraca uwagę na wiele problemów, z jakimi mierzy się Londyn. Stolica Wielkiej Brytanii sama staje się jednym z bohaterów „Collateral”. Na pięknie nakręconych ulicach miasta roi się od niechętnych do zeznawania świadków, nielegalnych imigrantów oraz przedstawicieli klasy robotniczej. Choć ilość niekoniecznie potrzebnie poruszanych wątków może nieco irytować, to z przyjemnością ogląda się grę Carey Mulligan.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Kolejny angielski serial kryminalny, w którym palce maczał Harlan Coben. Odcinkowa ekranizacja powieści „Nieznajomi” to historia szanowanego i dobrze sytuowanego prawnika, Adama Price’a (Richard Armitage). Nasz bohater wiedzie pozornie szczęśliwe życie ze swoją żoną i dwójką synów. Sielankę w moment burzy pewna nieznajoma, która podczas piłkarskiego meczu młodszego z chłopców zaczepia Adama. Dziewczyna ujawnia, że jego żona kilka lat wcześniej udawała ciążę i późniejsze poronienie. Gdy prawnik odkrywa prawdę, Corinne Price znika w tajemniczych okolicznościach. Szybko dowiadujemy się, że to dopiero początek zagadkowych wydarzeń związanych z tajemniczą nieznajomą.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Skoro już jesteśmy w tematyce Cobena, „Zostań przy mnie” jest kolejnym angielskim serialem kryminalnym nakręconym na podstawie powieści pisarza. Jak to bywa u tego znanego autora, mamy bohatera – w tym przypadku bohaterkę – z mroczną przeszłością. Jednak Megan Pierce stała się przykładną panią domu i matką, wreszcie ułożyła sobie życie. Tak się przynajmniej mogło wydawać, póki dawne nie grzechy zaczęły o sobie przypominać i bańka, w której funkcjonowała na co dzień, pękła. W tym czasie policja rozpoczyna śledztwo w sprawie zaginionych mężczyzn. Okazuje się, że rolę odegra w nim lokalny fotoreporter.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Produkcja od BBC to jeden z tych angielskich serialów kryminalnych, które zapadają w pamięć już po obejrzeniu pierwszego odcinka. Tu David Tennat („Des”) dla odmiany nie gra mordercy, ale śledczego, który pojawia się w niewielkim miasteczku i nie ma zbyt dobrych relacji z jego mieszkańcami. Podobnie jak w serialu o Dennisie Nilsenie, aktor robi świetną robotę i kradnie cały show. Obojętnie nie można przejść także obok kreacji Olivii Colman („Ogrodnicy”, „The Crown”). Co sprowadza Aleca Hardy’ego do nieznanej miejscowości? Oczywiście morderstwo. Mężczyzna razem z Ellie Miller próbują rozwiązać zagadkę śmierci chłopca, którego ciało zostaje znalezione na plaży. Współpraca śledczych początkowo nie przebiega sprawnie, ponieważ Miller stara się podejść do sprawy delikatnie z uwagi na znajomość z lokalną społecznością. Jednak na duet Colman i Tennanta patrzy się z dużą satysfakcją.

Jeśli nadal czujecie nie dosyć i macie ochotę na więcej angielskich seriali kryminalnych, poniżej znajdziecie kolejne interesujące tytuły.