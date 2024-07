W sklepach jest dużo ubrań, butów i dodatków ozdobionych ćwiekami. Jednak zamiast inwestować w nowe rzeczy, warto pomyśleć nad przerobieniem starych. Ćwieki łatwo jest zamocować (mają nóżki do odginania), a jeszcze łatwiej dostać – dostępne są kolce, stożki, piramidki, pukle, gwiazdki, trójkąty i inne. Można też kupić specjalne ćwieki do paznokci.

Ćwieki mogą dziś zdobić prawie każdą część garderoby. Wykorzystywano je już w starożytności – służyły samurajom i rzymskim żołnierzom do wykańczania zbroi. W latach 70. na nowo spopularyzowane zostały przez liderów grup Sex Pistols i Judas Priest.

Piramidki, stożki i kolce – rodzaje ćwieków

Ćwieki ze względu na kształt dzielą się na: piramidki, stożki, kolce (spike), pukle (okrągłe), gwiazdki, trójkąty i inne, rzadziej spotykane rodzaje. Występują w różnych kolorach, rozmiarach i wzorach. Przypominają wyglądem nity, lecz inaczej się je montuje. Końcówek nie rozbija się młotkiem – ćwieki mają nóżki, które po wkłuciu w materiał wystarczy odchylić w dwie strony. Ozdoby te można więc bez problemu usunąć.

Pasek, botki i torebka z ćwiekami

Ubrania i dodatki z ćwiekami można kupić w każdej sieciówce. Metalowe kolce stanowią ozdobę ramonesek, butów (od sandałów po kozaki), a nawet eleganckich koszul. Ćwieki do samodzielnego mocowania są dostępne w pasmanteriach – sprzedaje się je po kilkadziesiąt sztuk. Najłatwiej jest zrobić torebkę i pasek z ćwiekami, wystarczy tylko dobrze wymierzyć odległości. Metalowe ozdoby pasują zarówno do kopertówki, jak i do pojemnej shopper bag. Większe trudności mogą pojawić się przy przerabianiu butów. Ćwieki bardzo efektownie wyglądają na obcasach, ale tam ciężko je przymocować. Nie sprawdzi się odginanie nóżek – trzeba użyć mocnego kleju. Jeśli buty mają paski, aplikacja ćwieków nie powinna sprawiać trudności. Łatwo je też zamocować na obuwiu z materiału. Świetnie prezentują się na balerinach i mokasynach. Prawdziwym hitem są botki z ćwiekami, zwłaszcza w zestawie z ćwiekowaną kurtką skórzaną lub jeansową.

Ćwieki do paznokci

Coraz częstsze jest zastosowanie ćwieków w ozdabianiu paznokci. Można wybrać nie tylko klasyczne, metalowe, ale także neonowe. Przyklejają się do lakieru, ale by efekt był trwalszy, warto aplikować je z użyciem kleju do ozdób. Nadają się do wielokrotnego użytku. Najlepiej wyglądają na czarnej lub białej bazie (w zależności od koloru ćwieków). Sprawdzają się zwłaszcza w manicure wieczorowym, sylwestrowym i karnawałowym.

Ozdabianie ćwiekami – pomysły

Ćwieki to najchętniej wybierane dodatki do biżuterii DIY (Do It Yourself). Niektóre mają dziurki, przez które można przewlec nitkę bądź gumkę. Te z nóżkami do odginania przeznaczone są do mocowania na ozdobach z muliny, materiału lub skóry. Kolczyki, obrożę i bransoletkę z ćwiekami da się wykonać w ciągu kilkunastu minut. Tyle samo czasu może zająć odświeżenie garderoby – ćwieki na szortach, kołnierzyku koszuli, kamizelce, swetrze, rękawiczkach czy stroju kąpielowym to sposób na podarowanie drugiego życia rzeczom, które od dawna zalegają na dnie szafy. Ozdoby te można wykorzystać także do przerobienia pokrowca na telefon, czapki z daszkiem, a nawet krawatu czy muszki. Kreatywność w wykorzystaniu ćwieków nie zna granic – im ciekawsze pomysły, tym lepiej, bo przecież ćwieki mają wyróżniać tych, którzy zdobią nimi swoją garderobę.