Fani doskonale kojarzą Małgorzatę Ostrowską i Ilonę Ostrowską z ich aktorskich ról - pierwsza z gwiazd zasłynęła swoją odsłoną w "Klanie", a drugą widzowie pokochali w "Ranczu". Czy jednak aktorki łączy coś również w życiu prywatnym? Okazuje się, że to połączenie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać?

Reklama

Czy Ilona Ostrowska i Małgorzata Ostrowska są siostrami?

Choć polski showbiznes wydaje się zmieniać z każdym rokiem, a promowane są wciąż nowe nazwiska gwiazd, pewne postaci są z nim związane na długie lata. Dwie aktorki: Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Ilona Ostrowska to prawdziwe ikony polskich seriali. Ta pierwsza to niezapominana Grażynka z "Klanu", druga zaś - Lucy z innego hitu TVP - "Rancza". Czy to samo nazwisko to w przypadku aktorek czysty przypadek, a może coś więcej?

Choć Ilona Ostrowska i Małgorzata Ostrowska-Królikowska noszą to samo nazwisko, pań nie łączą żadne więzi rodzinne. Podobnie jest zresztą w przypadku innej znanej Małgorzaty Ostrowskiej - wokalistka zespołu "Lombard" także nie jest spokrewniona z żadną z aktorek.

ONS.pl

Zobacz także: Odmieniona Małgorzata Ostrowska-Królikowska na ramówce Polsatu

Co łączyło Małgorzatę Ostrowską i Pawła Królikowskiego?

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski przez 32 lata byli małżeństwem, a ich wielką miłość przerwała nagła śmierć aktora. Gwiazda "Klanu" bardzo przeżyła śmierć męża i do tej pory nie związała się z nikim na dłużej.

Zobacz także

W rozmowie z "Vivą!" aktorka wspominała zmarłego męża i przyznała, że mimo upływu czasu niezwykle trudno pogodzić jej się ze stratą.

Czasem krzyczę na niego, że zostawił mnie samą, jeszcze w tę pandemię. I wiem, że mnie słyszy, może tylko śmieje się cichutko, bo Paweł nie wytrzymałby tych rygorów, w których teraz musimy wszyscy żyć. Cwaniaczek, tydzień przed pandemią zabrał się po prostu z tego świata - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska dla ''Vivy!''.

East News

Ilona Ostrowska i Paweł Królikowki - czy byli razem?

Choć widzowie "Rancza" świetnie kojarzą serialową parę tworzoną przez Lucy i Kusego, w rzeczywistości Ilonę Ostrowską i Pawła Królikowskiego łączyły jedynie pełne sympatii, przyjacielskie i zawodowe relacje. Po jego odejściu aktorka nie ukrywała ogromnego żalu i rozpaczy.

To był mój wielki przyjaciel. Strasznie mi go brakuje. Nawet jadąc z taksówkarzem rozmawiałam o Pawle. To jest wielka strata. Nie ma co się rozkręcać, bo zaraz się rozpłaczę - mówiła Ilona Ostrowska dla ''Jastrząb Post'' .

East News

Zobacz także: Jak dziś wygląda grób Pawła Królikowskiego? Mamy nowe zdjęcia

Nie ma wątpliwości, że oprócz aktorskiej kariery Ilonę Ostrowską i Małgorzatę Ostrowską-Królikowską połączyło coś jeszcze: z obiema kobietami Paweł Królikowski aż do śmierci pozostał w serdecznych, bliskich relacjach. Czy obie panie przyjaźnią się na co dzień? O tych relacjach niewiele wiadomo, choć z pewnością ich drogi miały okazję się przeciąć - choćby z racji angażu w doskonale znanych produkcjach Telewizji Polskiej.

Wiedzieliście, że nazwiska Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Ilony Ostrowskiej to jedynie zaskakująca zbieżność?

Reklama

Zobacz także: Królikowski o nieślubnym dziecku ojca: "Sami nie wiemy na razie, co z tym robić"