Modne czapki czyli smerfetki, uszatki, animal hat, beanie czy ponadczasowe berety i kapelusze. Wybór jest ogromny. Ważne, żeby nie podążać ślepo za modą i przy zakupie czapki wziąć m.in. pod uwagę jej fason i kolor. Dzięki temu zimowe nakrycie głowy nie tylko nie pozwoli nam zmarznąć, ale również podkreśli urodę.

Reklama

Modne czapki damskie - rodzaje

Modne czapki damskie na zimę z pomponem to hit kilku ostatnich sezonów. Pompon może być ze sztucznego futra lub włóczki, mały lub ogromny. Jeden na czubku głowy lub kilka przymocowanych na sznureczkach (na czubku i po bokach). Czapka wykonana grubym ściegiem nawiązuje do stylu norweskiego, który nie wychodzi z mody od kilku lat. Beanie wpisujące się w nurt stylu miejskiego to przylegająca do czoła, najczęściej dosyć cienka czapka. Może być z napisami, np. „bad hair day” czy „superhero”, ćwiekami, cyrkoniami lub aplikacjami. Czapka smerfetka czy krasnal to dobre rozwiązanie dla kobiet, które czeszą się w wysoki kucyk lub kok, ponieważ czubek czapki swobodnie zwisa, dzięki czemu nie trzeba się obawiać, że fryzura się zniszczy.

Wskazówka: aby po zdjęciu czapki włosy się nie elektryzowały wystarczy jej wnętrze lekko spryskać lakierem do włosów.

Jak dobrać czapkę do kształtu twarzy

Twarz kwadratowa bardzo dobrze prezentuje się w popularnych uszatkach. Wydatną linię żuchwy łagodzą również masywne czapki z dużymi pomponami oraz kapelusze z szerokim rondem.

bardzo dobrze prezentuje się w popularnych uszatkach. Wydatną linię żuchwy łagodzą również masywne czapki z dużymi pomponami oraz kapelusze z szerokim rondem. Twarz okrągła wymaga wysmuklenia. Taki efekt można osiągnąć zarówno czapką uszatką jak i noszonymi lekko na bakier beretami. Sprawdzą się również kapelusze z małym rondem odchylone lekko do tyłu.

wymaga wysmuklenia. Taki efekt można osiągnąć zarówno czapką uszatką jak i noszonymi lekko na bakier beretami. Sprawdzą się również kapelusze z małym rondem odchylone lekko do tyłu. Twarz trójkątna będzie dobrze wyglądała w kaszkietach, beanie czy popularnych animal hats – czyli czapkach z uszami i pyszczkiem zwierząt np. pandy lub misia.

będzie dobrze wyglądała w kaszkietach, beanie czy popularnych animal hats – czyli czapkach z uszami i pyszczkiem zwierząt np. pandy lub misia. Owalna twarz prezentuje się świetnie w każdym nakryciu głowy, dlatego podczas wyboru czapki posiadaczki takiego kształtu powinny zwracać uwagę jedynie na kolor, aby był dopasowany do urody i reszty stroju.

Reklama

Jak dobrać kolor czapki

Ważne, aby jesienny czy zimowy outfit był spójny. Kierujmy się zasadą – wzorzysta czapka jednolita kurtka, wówczas unikniemy nagromadzenia wzorów i spowodowanego nimi efektu przytłoczenia. Czapki damskie w kolorach nude czy łososiowym zdecydowanie najlepiej prezentują się w towarzystwie ciemnej lub oliwkowej karnacji. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju róże, pomarańcze i czerwienie podkreślają niedoskonałości skóry. A jeżeli mamy problem z cieniami pod oczami unikajmy kupowania nakryć głowy w odcieniach szarych, ciemnozielonych i brązowych.