Skromna Blanka Lipińska relaksuje się nad basenem w bransoletkach za ponad 340 tys. złotych

Blanka Lipińska to prawdziwa królowa życia. Autorka "365 dni" kocha się rozpieszczać niemal na każdym kroku. Zobaczcie jej zdjęcie z wakacji. Ta biżuteria robi wrażenie!

Blanka Lipińska należy do tych gwiazd, które w mediach społecznościowych chętnie relacjonują swoją codzienność. To właśnie za pośrednictwem Instagrama pisarka nie tylko dzieli się z internautami zapowiedziami kolejnych projektów zawodowych, postępami w remoncie jej nowego luksusowego apartamentu, ale też zagranicznymi wojażami w najbardziej pożądane zakątki świata.

Po zakończeniu zdjęć do ostatniej części "365 dni" pisarka wybrała się na kolejne, zasłużone wakacje. Co ciekawe, to jednak nie luksusowy egipski kurort, czy fenomenalna sylwetka celebrytki, odzianej w skąpe bikini, zrobiły największe wrażenie na jej fanach, lecz... jej biżuteria. Za tę kwotę można kupić mieszkanie w stolicy!

Blanka Lipińska cieszy się wakacjami w bransoletkach za ponad 340 tys. złotych

Blanka Lipińska przez lata przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że na bieżąco dzieli się z nimi szczegółami swojej codzienności. Dzięki śledzonemu przez ponad 793 tys. osób instagramowemu kontu pisarki możemy nie tylko być świadkami jej wydawniczych planów, czy branżowych imprez, ale też pośrednio towarzyszyć jej podczas rutynowej pielęgnacji twarzy, zakupów, wizyt w salonach fryzjerskich, a nawet podglądać kolejne etapy remontu jej mieszkania, czy luksusowe zagraniczne wakacje.

Instagram

Teraz, gdy zdjęcia do kultowego erotyku już się zakończyły, a artystka zrezygnowała z kolejnych części "365 dni", może wreszcie skupić się wyłącznie na sobie. I choć Lipińska już pracuje nad kolejną powieścią, tym razem o romansie pisarki i muzyka rockowego, w której fani upatrują podobieństw do jej związku z Baronem, to prace nad nową książką nie przeszkadzają jej w zagranicznych wojażach.

W ramach odpoczynku od pracy na najwyższych obrotach, Blanka Lipińska postanowiła więc wybrać się na kilka dni do słonecznego Egiptu, skąd raczy swoich sympatyków nie tylko zdjęciami i filmikami z piękną florą i fauną, czy luksusowym kurortem, ale też swoimi sposobami na relaks. Jak się okazuje, to właśnie wieczorny wypoczynek nad hotelowym basenem przy lampce wina sprawia, że autorka "365" naprawdę się wycisza. My patrzymy jednak na jej dłoń. Bransoletki, jakie wybrała Blanka Lipińska, są warte fortunę!

Instagram @blanka_lipinska

Pisarka postawiła na dwie, wyjątkowo modne wśród gwiazd błyskotki od jednej z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanej przez celebrytów marek - Cartier. Pierwsza z nich pochodzi z romantycznej kolekcji "Love", druga zaś z "Juste Un Clou", jednak ich cena może zwalić z nóg! Za imponującą bransoletkę z 18-sto karatowego, białego złota z serii "Love", wysadzaną 216 brylantami trzeba zapłacić aż 281 tys. złotych! Druga zaś z z kolekcji "Juste Un Clou", wykonana z 18-sto karatowego, białego złota oraz 32 brylantów, to wydatek 60 500 złotych! Całość zestawu to 341 500 złotych. Za równowartość tych "skromnych" błyskotek, pisarka mogłaby spokojnie kupić kolejne mieszkanie.

Mat. prasowe

Blanka Lipińska, podobnie jak jej koleżanki z show-biznesu, również uwielbia otaczać się drogimi i luksusowymi rzeczami. Autorka "365 dni" kocha szybkie i egzotyczne samochody, ubrania od topowych projektantów, a także dodatki, przyprawiające jej fanów o zawrót głowy. Sympatycy pisarki, chętnie jednak śledzą kolejne ekskluzywne zakupy swojej ulubienicy podkreślając kulowe zdanie: "kto bogatemu zabroni".

A co wy sądzicie o błyskotkach Blanki Lipińskiej?

