Doda po 21 latach latach ponownie pojawiła się na gali rozstania Fryderyków. Po tylu latach doczekała się drugiej nominacji w swojej karierze. Tym razem to walka o statuetkę "Album Pop" za płytę "Aquaria". Doda na gali Fryderyki 2023 nie tylko powalczy o nagrodę ale również wystąpi na scenie. Zobaczcie jej zdjęcia ze ścianki. Swój powrót uczciła z rozmachem, ponieważ... w swojej stylizacji nawiązała do tej, którą miała na sobie przed 21 laty. Koniecznie musicie zobaczyć te zdjęcia.

Fryderyki 2023: Doda w kreacji nawiązującej do Fryderyków 2002

Doda w swojej karierze zdobyła ponad 100 nagród muzycznych. Wiele z nich oddała na cele charytatywne, jednak dziesiątki wciąż zdobią wnętrza jej apartamentu, a półki uginają się pod ich ciężarem. Chociaż doskonale wie, że na swoich fanów może liczyć zawsze, to branża nigdy nie doceniała jej starań. Nominacja do Fryderyków 2023 była więc dla Dody ogromnym zaskoczeniem. Dodzie wciąż trudno uwierzyć w to, jak odbiorcy pokochali jej nowe wydawnictwo, a jej ręce trafiają kolejne złote i platynowe płyty. Czy dołączy do nich wymarzona statuetka Fryderyka? O tym przekonamy się już dziś wieczorem. Emocje komentujących budzi również fakt, że po latach Doda spotka Nergala na jednej scenie.

Doda pojawiła się już na ściance tuż przed galą rozdania Fryderyków 2023. Postanowiła swoją stylizacją nawiązać do tej sprzed lat, gdzie jako nastolatka wraz z zespołem Virgin została nominowana do Fryderyków jako "Nowa twarz". Wówczas była siateczkowa bluzka, biała spódnica biodrówka, czarne kozaczki na szpic oraz pasek z klamrą na szyi. Wyeksponowany brzuch i nogi. Jak odtworzyła to dzisiaj? Koniecznie musicie zobaczyć te foty.

Lukasz Kalinowski/East News

21 lat temu Doda wystąpiła w kreacji, w której jednym z elementów był biały pasek z klamrą zapięty pod szyją. W 2023 roku przy okazji drugiej nominacji do Fryderyków w karierze, postanowiła nawiązać do kultowej stylówki sprzed lat. Jeżeli myśleliście, że będzie kiczowato, to nie znaliście Dody.

Lukasz Kalinowski/East News

Kreacja Dody z Fryderyków 2023 składa się z pasków, podobnych do tego, który 21 temu miała przypięty pod szyją. Z kolei podobny założyła dzisiaj ponownie. Co sądzicie o tym pomyśle? Jest hot?

AKPA Piotr Fotek

Lukasz Kalinowski/East News