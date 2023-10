Miedź to bez wątpienia metal z piękną historią oraz inspirującą przyszłością. Dziś została uznana jednym z najmodniejszych trendów dekady, królując we wnętrzach i na wybiegach mody. Teraz miedź powraca w biżuteryjnym, lekkim i minimalistycznym wydaniu! KGHM Polska Miedź S.A. w ramach kampanii „Aby MIEDŹ zdrowie” wyprodukowała serię miedzianych bransoletek, aby przypomnieć najważniejsze atrybuty „czerwonego metalu”.

Kampania "Aby MIEDŹ zdrowie"

KGHM Polska Miedź S.A. już od 60 lat jest gigantem na globalnym rynku miedzi. Spółka działająca na czterech kontynentach jest prawdziwą perłą polskiej gospodarki. KGHM jest aktualnie ósmym na świecie producentem miedzi. Dzięki temu, polskie bogactwa naturalne – miedź, srebro i złoto towarzyszą w codziennym życiu milionom ludzi na całym świecie.

W ramach kampanii „Aby MIEDŹ zdrowie” Spółka wyprodukowała serię miedzianych bransoletek, co jest ukłonem zarówno w stronę tradycji, jak i nowoczesności. Miedź bowiem towarzyszy ludziom na przestrzeni dziejów. Już w starożytnym Egipcie rozwijana była technologia produkcji miedzi, a jej wyroby postrzegano jako pozytywnie wpływające na zdrowie. Hipokrates, ojciec współczesnej medycyny, zalecał stosowanie miedzi w terapii zakażeń. Podobnie rzecz miała się w Polsce – na pewno niektórzy jeszcze pamiętają, że nasze babcie używały w kuchni miedzianych garnków, naczyń i czajników do kawy. A poza tym nosiły miedzianą biżuterię, wierząc, że pomoże im np. z uciążliwymi bólami reumatycznymi.

„Czerwony metal” ma także bogate walory wizualne, co czyni go trendowym dodatkiem. Od kilku sezonów miedź to prawdziwy hit we wnętrzach. Pasuje do wielu stylów i nurtów, harmonijnie łącząc ze sobą wyrafinowanie, elegancję, ale też sznyt nowoczesności.

Miedziane bransoletki od KGHM Polska Miedź S.A.

Miedziana bransoletka od KGHM to produkt uniwersalny, który sprawdzi się bez względu na wiek czy płeć. Kolor miedziany, połączony z minimalistycznym, ponadczasowym designem, będzie pasował do szerokiej gamy stylizacji: od codziennego, poprzez elegancję, aż po ekstrawagancję. Kilka bransoletek założonych razem zapewni dodatkowy efekt „wow”, a zarazem miedziana bransoletka stanowi świetny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

Bransoletki będą dostępne w sprzedaży na wybranych stacjach benzynowych Orlen w II połowie kwietnia 2021.

Noszenie bransoletki nie może stanowić ochrony antywirusowej. Ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 należy pamiętać o bezwzględnym noszeniu masek, dystansie społecznym oraz dezynfekcji dłoni. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Materiał powstał z udziałem KGHM Polska Miedź S.A.