1 z 5

Donald i Melania Trump przyjechali w minionym tygodniu do Europy aby wziąć udział w elitarnym spotkaniu przywódców krajów z grupy G7. I chociaż szczyt okazał się politycznym fiaskiem na całej linii – Trump nie zgodził się na żadne z porozumień w kwestii migracji, klimatu czy handlu – to jego żona Melania zwyciężyła z absolutnie każdym w jednej kategorii – garderobie.

Zobacz też: Te okulary ma już Magda Gessler, a ty? Są tak drogie, że Dolce & Gabbana nie podaje ich ceny!

Spójrzcie tylko na ten zapierający dech w piersiach żakiet, który Dolce & Gabbana udekorowali kwiatami, perłami i ciężkimi ozdobami. Kosztuje on astronomiczne 185 140 zł! Chyba nikt nie zaprzeczy, że to oszołamiająca cena nawet za tak fenomenalny płaszcz. Jednak to nie zniechęciło klientek Dolce & Gabbana – ich kwiatowy żakiet jest już kompletnie wyprzedany. Pochodzi on z kolekcji Dolce & Gabbana alta moda wiosna/lato 17.

Więcej: Magda Gessler w sukience Dolce & Gabbana za 145 tysięcy złotych?! MUSICIE to zobaczyć!

Kwiatowy płaszcz, połyskująca srebrna sukienka z metalicznymi obcasami, zwiewna, kwiatowa suknia – wszystkie looki pierwszej damy USA z Taorminy pochodzą z aktualnej kolekcji Dolce & Gabbana alta moda. Co kryje się za tą enigmatyczną nazwą? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się więcej o superekstrawaganckim świecie kreacji szytych specjalnie dla najbogatszych ludzi świata – i prezentowanych na małych, intymnych prezentacjach.