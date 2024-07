1 z 9

Melania Trump

Melania Trump odświeżyła swój look na wiosnę! Pierwsza Dama USA pojawiła się w na oficjalnym wydarzeniu, promującym równouprawnienie wśród kobiet. Na gali International Woman of Courage Award żona Donalda Trumpa zaprezentowała nieco odmienioną fryzurę. Nowa cięcie grzywki i inaczej wystylizowane włosy wyglądały świetnie! Jednak nie to przykuło naszą uwagę najbardziej. Fotoreporterzy starannie uchwycili wszystkie miny Pierwszej Damy. ;) A Melania ma bardzo rozbudowaną mimikę twarzy, więc jest, co podziwiać. Nic dziwnego, że twórcy memów ją kochają. ;)

Zobacz też: Zobacz, jak zareagowała Melania Trump, gdy Donald jej dotknął! O jej minie znów mówią wszyscy! WIDEO

Zobaczcie fotogalerię!

Polecamy: Tak szczera nie była jeszcze nigdy! Melania Trump opowiedziała o seksie z prezydentem USA