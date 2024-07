Marka Syoss inspiruje się azjatyckimi metodami pielęgnacji. Dlatego w swoich produktach postanowiła połączyć bogactwo naturalnych składników z mocą aminokwasów, budujących strukturę włosów. Dzięki nim włosy są widocznie zdrowsze i mocniejsze już po pierwszym użyciu, a efekt pielęgnacji, który osiągniemy w domu, będzie porównywalny z tym, który otrzymujemy w profesjonalnym salonie fryzjerskim.

Intensywne maski do włosów Syoss możemy używać na wiele sposobów, w zależności od potrzeb włosów i naszych upodobań, by włosy zawsze były piękne i doskonale odżywione.

Intensywne maski do włosów Syoss

Maski Syoss mają w składzie aż 5x więcej aminokwasów niż dotychczas oferowane kosmetyki do podstawowej pielęgnacji włosów. Ich formuła jest silnie skoncentrowana, a inspiracją dla niej były zainspirowanej naturalnymi azjatyckimi składnikami. Wzmacniają włosy w widoczny i odczuwalny sposób oraz zapobiegają ich przyszłym uszkodzeniom.

Intensywne maski do włosów Syoss wyróżnia duże opakowanie o pojemności 500 ml. Co ciekawe, jest to rozmiar jak z salonu fryzjerskiego, po który chętnie sięgają profesjonaliści. Do domowej pielęgnacji jeden słoik wystarczy aż do 3 miesięcy.

Do włosów zniszczonych przeznaczona jest Intensywnie regenerująca maska do włosów Syoss z linii Repair. Formuła z algami wakame dogłębnie regeneruje i odżywia włosy, zmniejszając ich łamliwość do 95%. Efekt pielęgnacji widoczny jest już po pierwszym użyciu.

Do włosów farbowanych i z pasemkami przeznaczona jest Intensywnie regenerująca i chroniąca kolor maska Syoss. Formuła produktu wzbogacona jest o kwiat tsubaki, który chroni kolor włosów aż do 12 tygodni i zapewnia mu intensywną głębię i blask.

Do włosów cienkich i delikatnych sprawdzi się Intensywnie regenerująca i nawilżająca maska do włosów Syoss. Zapewnia ona doskonałe nawilżenie i połysk oraz przeciwdziała wysuszeniu aż przez 48 godzin. Oprócz silnie skoncentrowanych aminokwasów, formuła maski zawiera wodę z drzewa klonowego, by włosy natychmiast były wzmocnione i odporne.

Każda z Intensywnych masek do włosów Syoss jest wielofunkcyjna. Możemy stosować je aż na cztery sposoby:

dla delikatnej pielęgnacji wystarczy na krótko nałożyć maskę na wilgotne włosy jeszcze przed myciem szamponem. Potem trzeba preparat spłukać i umyć głowę jak zawsze. Włosy będą stale chronione i delikatnie nawilżone.

Potem trzeba preparat spłukać i umyć głowę jak zawsze. Włosy będą stale chronione i delikatnie nawilżone. produkt możemy stosować jak klasyczną odżywkę – nałożyć na wilgotne włosy tuż po myciu i po chwili spłukać. Dzięki temu włosy będą gładkie, łatwo je będzie rozczesać, pozostaną nawilżone i doskonale chronione.

– nałożyć na wilgotne włosy tuż po myciu i po chwili spłukać. Dzięki temu włosy będą gładkie, łatwo je będzie rozczesać, pozostaną nawilżone i doskonale chronione. do głębokiej pielęgnacji, gdy włosy potrzebują odżywienia i nawilżenia, Intensywną maskę do włosów Syoss możemy używać jak... maskę . Po umyciu wystarczy nanieść na wilgotne włosy większą ilość produktu, pozostawić na 2-3 minuty i spłukać. Taki zabieg wystarczy powtórzyć 2-3 razy w tygodniu.

. Po umyciu wystarczy nanieść na wilgotne włosy większą ilość produktu, pozostawić na 2-3 minuty i spłukać. Taki zabieg wystarczy powtórzyć 2-3 razy w tygodniu. w przypadku włosów potrzebujących intensywnej pomocy, czyli wyraźnie zniszczonych i przesuszonych, Intensywna maska do włosów Syoss może być stosowana jako maska na noc. Wystarczy nałożyć na suche włosy niewielką ilość produktu, pozostawić na noc i spłukać następnego dnia. Gdy włosy są bardzo zniszczone, można stosować maskę na noc 1-2 razy w tygodniu.

Teraz jeden, doskonale opracowany kosmetyk może zdziałać naprawdę wiele. Pożegnaj więc kilka innych produktów, które zajmują miejsce na półce i zastąp je jedną Intensywną maską do włosów Syoss. Będziesz mogła z nią wykonać cały rytuał pielęgnacyjny, idealnie dopasowany do aktualnych potrzeb twoich włosów.

Nowe maski Syoss będą w sprzedaży od października!

Marka Syoss był sponsorem tegorocznej imprezy Flesz Fashion Night 2021. Fryzury stworzone przez utalentowanych stylistów marki Syoss stanowiły inspirację dla projektantki Violi Piekut, która stworzyła 4 wyjątkowe suknie specjalnie na to wydarzenie. Koniecznie zobaczcie naszą relację z pokazu!

