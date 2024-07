Na gali Orły 2016 Marta Żmuda-Trzebiatowska zaprezentowała się w stylizacji z elegancką, koronkową sukienką w roli głównej; jej makijaż wzbudził jednak nasze wątpliwości...

Reklama

Na gali rozdania Orłów zjawiła się cała plejada gwiazd, w tym: Agata Kulesza, Olga Bołądź, Joanna Kulig, Magdalena Boczarska oraz Magdalena Cielecka (zobacz: Orły 2016. Lista wszystkich laureatów. Zobacz, które filmy były najlepsze). Swoją stylizacją wyróżniła się Marta Żmuda-Trzebiatowska. Gwiazda miała na sobie krótką, częściowo przejrzystą sukienkę z czarnej, francuskiej koronki. Kreacja aktorki to projekt Tomasza Olejniczaka. Cena nie jest niska - za sukienkę Tomaotomo trzeba zapłacić 4500 zł!

Do kreacji Marta dobrała srebrne sandałki oraz metaliczną torebkę. Wszystko byłoby w porządku, nasze wątpliwości wzbudził jednak makijaż Marty. Gwiazda podkreśliła policzki różem, który kontrastował z kolorem szminki. Odnieśliśmy też wrażenie, że brwi Marty są trochę zbyt mocno (i nie do końca równo) pomalowane...

A może nie mamy racji? Co wy sądzicie o tej stylizacji?

Zobacz także

Zobacz: Marta Żmuda-Trzebiatowska odsłoniła niesamowite nogi w look'u od Paprockiego&Brzozowskiego! Wygląda lepiej niż modelka?

Marta Żmuda-Trzebiatowska na gali Orły 2016.

Ons.pl

Aktorka wystąpiła w czarnej, koronkowej sukience.

Ons.pl

Mamy wątpliwości co do makijażu Marty: podkreślone oczy i policzki, różowe usta, a do tego „mocne’’ brwi...

Ons.pl

A co wy sądzicie o tej stylizacji?

WBF

Reklama

Sukienka z kolekcji Wonderland, Tomaotomo, 4500 zł