Na tegorocznej gali wręczenia Polskiej Nagrody Filmowej, Orły nie mogło zabraknąć Magdaleny Koleśnik. Ciężarna gwiazda zdecydowała się na bardzo odważną kreacji z licznymi wycięciami, obok której ciężko było przejść obojętnie. Aktorka na czerwonym dywanie pozowała z uśmiechem na twarzy. Za kulisami nie szczędziła czułości także swojemu partnerowi.

Orły 2023: Ciężarna Magdalena Koleśnik zaskoczyła stylizacją

W poniedziałkowy wieczór, 6. marca w Warszawie miała miejsce 25. gala wręczenia Polskiej Nagrody Filmowej - Orły 2023. Wielkie wydarzenie przyciągnęło całą plejadę gwiazd, związanych z polskim show-biznesem. Pośród nich nie mogło zabraknąć tych, którzy byli nominowani. W tym gronie znalazła Magdalena Koleśnik. Ta dostała nominację za najlepszą, kobiecą drugoplanową rolę w głośnym filmie "Inni ludzie". Ostatecznie aktorka nie zdobyła prestiżowej nagrody Orła. Ta wylądowała w rękach Marii Pakulnis za kobiecą rolę w filmie "Johnny". Pomimo to Magdalena Koleśnik na pewno zostanie zapamiętana - wszystko przez jej odważną stylizację!

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Zobacz także: Orły 2022: gwiazdy brylują na czerwonym dywanie. Maciej Stuhr z żoną, Aleksandra Domańska, Maria Dębska i inni

Sukienka ciężarnej Magdaleny Koleśnik wzbudziła duże kontrowersje. Tego wieczoru gwiazda postawiła na bardzo dopasowaną, czarną sukienkę o kroju syrenki. Ta bogata jest w liczne wycięcia - w okolicy dekoltu oraz brzucha - kreacja mocno uwydatniła ciążowy brzuch. Z kolei liczne drapowania i czarne róże na brzuchu dodały szyku, elegancji i nuty romantyzmu całej stylizacji. Ciężko przejść obojętnie także obok nietuzinkowego i symetrycznego dekoltu.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Zobacz także: Orły 2021: Plejada gwiazd na rozdaniu Polskich Nagród Filmowych. Kto zachwycił?

Uzupełnieniem stylizacji aktorki były minimalistyczne dodatki. Gwiazda postawiła na total look, w odcieniu czarnym. W takim też kolorze były jej klasyczne szpilki, które optycznie wydłużają nogi oraz niewielka, błyszcząca torebka ze srebrnymi zdobieniami. Do takiej stylizacji aktorka dobrała makijaż w ciepłym tonie i klasyczną fryzurę - delikatne loki. To nie pierwszy raz, kiedy suknia Magdaleny Koleśnik na gali Orły wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Rok temu gwiazda wybrała przeźroczysty look.

AKPA/ Jacek Kurnikowski

Widać, że aktorka świetnie czuje się w takim wydaniu, bo z chęcią pozowała na ściance, eksponując swój ciążowy brzuszek. A Wam się podoba jej stylizacja?

AKPA/ Jacek Kurnikowski

AKPA/ Jacek Kurnikowski

AKPA/ Jacek Kurnikowski