Malwina Wędzikowska zachwyciła piękną bluzką na pokazie Mariusza Przybylskiego! Okazuje się, że bluzka z kolorowymi frędzlami to projekt z najnowszej kolekcji Vasina Studio. Projektantka marki, Vasina Maćkowiak na co dzień jest stylistką Moniki Brodki. To ona odpowiada za jej oryginalne sceniczne kreacje.

Malwina Wędzikowska uwielbia bawić się modą, dlatego odważna i kolorowa bluzka świetnie pasuje do jej stylu. Bluzka jednak nie jest tania, ponieważ kosztuje około 750 złotych! Uważamy jednak, że jakość wykonania jest bardzo wysoka, a projekt z pewnością nietuzinkowy.

Uwagę zwracają też dzwony Emilio Pucci w kolorze nude, które podkreślają bardzo szczupłe nogi stylistki. Jak Wam się podoba jej stylizacja?

