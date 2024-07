1 z 5

Małgorzata Rozenek na imprezę przyszła z torbą Gucci! Gwiazda wraz z Radosławem Majdanem pojawili się na evencie sklepu z wyposażeniem wnętrz. Oboje byli bardzo opaleni po niedawnych wakacjach w Tajlandii. Uwagę zwracała stylizacja Małgorzaty Rozenek, czyli krótka mini i dżinsowa koszula, a także efektowna parka z futerkiem. To, co jeszcze przyciągnęło nasz wzrok to torebka kuferek marki Gucci warta ponad 5,5 tysiąca złotych!

Warta swojej ceny?

