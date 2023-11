Papaazzi "przyłapali" Małgorzatę Rozenek pod kliniką medycyny estetycznej. Jak była prowadząca "Dzień Dobry TVN" prezentuje się na co dzień? Gwiazda TVN tym razem zaprezentowała czarny total look. Mocno dopasowaną sukienkę zestawiła z luźną jeansową kurtką. Uwagę przyciągała torebka za ok. 6 tysięcy złotych. Fajna?

Małgorzata Rozenek z torebką za 6 tysięcy

Małgorzata Rozenek należy do grona gwiazd, które chętnie pokazują w sieci swoje stylizacje, a dzięki temu internautki mogą inspirować się jej stylem. Gwiazda TVN na oficjalnych imprezach zawsze jest w centrum uwagi i zachwyca swoimi kreacjami- ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan prezentowali się niczym Barbie i Ken. Teraz z kolei była prowadząca "Dzień Dobry TVN" została "przyłapana" w stylizacji na co dzień.

Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Małgorzaty Rozenek!

Małgorzata Rozenek pod kliniką medycyny estetycznej zaprezentowała się w dopasowanej sukience i jeansowej kurtce. Look uzupełniła bardzo drogim dodatkiem- torebką z ćwiekami od Christiana Laboutin za ok. 6 tysięcy złotych. Fani doskonale wiedzą, że gwiazda ma w swojej garderobie sporo torebek najlepszych światowych marek. Jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć jej torbę Gucci, która również kosztowała 6 tysięcy złotych.

Podoba się Wam stylizacja Małgorzaty Rozenek?

