Niemożliwe, co Rozenek ma w swojej willi wartej prawie 11 milionów. Zapłaciła za to fortunę

Od czasu zwolnienia z „Dzień Dobry TVN’ Małgorzata Rozenek zaczęła coraz bardziej skupiać się na sobie i dbaniu o własne ciało. W tym celu zakupiła nawet specjalne urządzenie, które ma wspomóc jej organizm. Cena za takie „cacko” może niektórych zwalić z nóg.

Małgorzata Rozenek chwali się nowym nabytkiem

W ostatnim czasie Małgorzata Rozenek mocno stawia na samorozwój fizyczny i duchowy. Regularnie pokazuje na Instagramie, jak ćwiczy… i to już bladym świtem, a do tego para się nowych zajęć. Niedawno nawet wywołała niemałą aferę, chwaląc się kolejnym hobby.

Była już prowadząca „Dzień Dobry TVN” stara się dbać o siebie nie tylko od zewnątrz, ale i wewnątrz. W tym celu już od jakiegoś czasu korzysta z komory hiperbarycznej, która m.in. przyspiesza rehabilitację po kontuzjach, wspomaga regenerację organizmu oraz gojenie się ran. Na co dzień jednak Małgorzata Rozenek ledwie znajduje czas na trening na siłowni, a co dopiero mówić jeszcze o zagospodarowaniu do tego około godziny na komorę. Dla ułatwienia prezenterka postanowiła zakupić takowe urządzenie do swojego domu i… postawić je w garażu.

Instagram@m_rozenek

W relacji na InstaStory, w której dokładnie pokazała cały zabieg i wnętrze komory, zdradziła też, że rzadko kiedy ma czas w ciągu dnia na leżenie w komorze, dlatego znacznie częściej nastawia budzik w środku nocy, przechodzi do komory i przesypia w niej aż do porannej pobudki. Warto jednak wspomnieć, że zakup komory był dla Małgosi niemałym wydatkiem, ponieważ takie urządzenie do koszt ok. 60 tysięcy złotych!

Dla Małgosi Rozenek dbanie o siebie stało się jednak na tyle ważne, że kwota nie grała dla niej roli.

Instagram/@r_majdan