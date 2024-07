Małgorzata Kożuchowska pojawiła się ostatnio dwa razy ze swoją nową torebką z kolekcji domu mody Chloe. To kultowy model Hudson Mini, który kosztuje ponad 6 tysięcy złotych. Aktorka stworzyła jednak z jej udziałem dwie kompletnie różne stylizacje. Pierwsza składała się z czarnej sukienki wykończonej frędzlami, futerka i wysokich kozaków. Druga - z czarnej transparentnej koszuli marki Diesel i rozszerzanych dżinsów Dolce & Gabbana. Do obu stylizacji gwiazda dobrała też zupełnie inne fryzury. W pierwszej była to fantazyjnie podniesiona grzywka. W drugiej włosy Małgorzaty Kożuchowskiej były gładko zaczesane, a na środku głowy pojawił się przedziałek. Jesteśmy ciekawi, która ze stylizacji z torbą Chloe podobała wam się bardziej?

Małgorzata Kożuchowska i jej czarny total look z wernisażu wystawy fotografii Marleny Bielińskiej.

Małgorzata Kożuchowska na pokazie spektaklu "Ich Czworo".

Torba Chloe kosztuje ponad 6 tysięcy złotych.