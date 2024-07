1 z 7

Rita Ora

Przedziałek na środku głowy powraca w wielkim stylu! Ta trochę już zapomniana fryzura to świetny i bardzo prosty sposób na odświeżenie swojego looku - bez wizyty w salonie fryzjerskim. Pokochały ją wszystkie stylowe gwiazdy: długo- i krótkowłose, blondynki i brunetki, o włosach prostych lub falowanych... "Środkowy przedziałek" do łask przywróciła Rita Ora - gwiazda zawsze czesze się w ten sposób, gdy rozpuszcza swoje proste włosy. Brawa dla fryzjerów Rity - taka fryzura najlepiej pasuje do owalnej twarzy.

A co z twarzą okrągłą, kwadratową lub w kształcie serca? Wystarczą małe triki: grzywka, wycieniowane końcówki, zabawa kolorem... Zobacz, jak robią to gwiazdy - i zainspiruj się!

