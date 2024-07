Dwa modne trendy i dwa zupełnie różne makijaże na jednej imprezie, czyli Joanna Horodyńska oraz

Reklama

Agnieszka Szulim na otwarciu MODO Domy Mody w Warszawie (zobacz: Sykut, Ciupa, Sablewska i wiele innych gwiazd na gali finałowej otwarcia MODO Domy Mody). Która zaprezentowała się lepiej?

Prowadząca imprezę Szulim postawiła na mocny makijaż ust, który „podbijał’’ jej ciemną, elegancką stylizację. Wybrała kremową szminkę w odcieniu fuksji o matowym wykończeniu. Przy tak podkreślonych ustach reszta make-upu musi być delikatniejsza: oczy podkreślone beżowym cieniem, wytuszowane rzęsy oraz rozświetlone policzki w zupełności wystarczą.

Zobacz także

Joanna Horodyńska z ustami nude

Joanna Horodyńska zdecydowała się na usta w kolorze nude, które dobrze współgrają z jej nowym, jasnym kolorem włosów. Nie znaczy to jednak, że ich nie pomalowała, wręcz przeciwnie! By osiągnąć taki efekt należy użyć trwałej, lekko połyskującej szminki lub błyszczyka w jasnym kolorze (ale nie jaśniejszym od skóry twarzy!). Przy takim makijażu ust warto mocniej podkreślić oczy - Joanna na ruchomej części powieki położyła ciemnoszary cień, rzęsy podkreśliła czarną maskarą, a brwi brązowym ołówkiem. Do tego odrobina różu na policzki i...gotowe!

Który makijaż podoba wam się bardziej: intensywny kolor Agnieszki Szulim czy neutralny Joanny Horodyńskiej? Weźcie udział w naszej sondzie! A jeśli gwiazdy zainspirowały was do zabawy z kolorem ust - zobaczcie, jakie szminki w ich stylu dla was znaleźliśmy!

Zobaczcie też: Makijaż dla blondynki, który robi wrażenie! Wiemy, jak zrobić smoky eyes w stylu Margaret

Agnieszka Szulim na otwarciu MODO Domy Mody

Joanna Horodyńska na otwarciu MODO Domy Mody

Szminki w stylu Agnieszki Szulim

Szminka Be Legendary Lipstick, odcień Fushia Flash Matte, Smashbox, 99 zł

Szminka Color Sensational The Creamy Mattes, odcień Magnetic Magneta 950, Maybelline, 27 zł

Pomadka Perfect Rouge, odcień RS 320 Fuchsia, Shiseido, 105 zł

Szminki w stylu Joanny Horodyńskiej

Szminka Revolution Sheer, odcień Walk of Shame, Urban Decay, 99 zł (w Sephorze)

Szminka Soft Sensation Lip Lacquer, odcień 100 Princess Style, Astor, ok. 24 zł

Szminka Kisees, odcień N°.01 Nude Beige, Burberry, 129 zł