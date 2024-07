1 z 10

Makijaż Cushnie Et Ochs - Maybelline

W najbliższym sezonie mocno podkreślone usta będą rządzić naszym makijażem (zobacz: To jest HOT: kolorowe kosmetyki na początek jesieni. Kochamy... żółtą szminkę:). Trend ten pozostanie z nami na dłużej - jagodowe usta królowały również na pokazach wiosna-lato 2016! Wizażyści Maybelline New York, którzy pracowali przy pokazie Cushnie Et Ochs zdradzają, jak wykonać ten supermodny make-up. Zajrzyjcie do galerii!

Zobacz też: Świetlisty makijaż Margaret to hit sezonu! Wiemy, jak go zrobić!