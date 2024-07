1 z 7

Makijaż w stylu Anny Lewandowskiej

Makijaż Anny Lewandowskiej zawsze jest bardzo elegancki i dyskretny. Podczas Gali Mistrzów Sportu 2016, trenerka zachwyciła wyglądem. Być może to kwestia jej odmiennego stanu. ;) A może kosmetyków, które wydobyły i podkreśliły naturalny blask. Trenerka tego wieczoru wyglądała olśniewająco. Jak uzyskać podobny efekt oi błyszczeć jak Anna Lewandowska? To proste!

Makijaż Anny Lewandowskiej w kilku krokach

1. Rozpocznij od oczyszczenia cery. Użyj odpowiedniego żelu do mycia lub płynu micelarnego, dedykowanego do twojego typu skóry.

2. Nałóż podkład. Pamiętaj, by był on idealnie dobrany do odcienia skóry. Zwróć uwagę na linię żuchwy, by uniknąć nieestetycznego efektu.

3. Sięgnij po rozświetlacz, który doda cerze blasku. Muśnij nim kości policzkowe, a będzie wyglądać, jak gwiazda.

4. Zadbaj o wygląd brwi. To one stawią oprawę dla oczu i muszą wygląd perfekcyjnie.

5. Muśnij powieki połyskującym cieniem do powiek. Linię rzęs podkreśl kredką do oczu.

6. Na koniec podkreśl rzęsy tuszem pogrubiającym. Gotowe!

