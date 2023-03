Anna Lewandowska błyszczy na ulicach Paryża! W tej stylizacji wygląda jak modelka

Anna Lewandowska zaskoczyła fanów zmianą fryzury. Ukochana żona Roberta Lewandowskiego wyraźnie skróciła swoje pasma, a w sieci zawrzało. Patrząc na najnowsze nagranie na instagramowym koncie trenerki internauci wręcz niedowierzają, że to jej naturalne włosy. To trzeba zobaczyć! Anna Lewandowska zaskoczyła fanów wiosenną metamorfozą fryzury Anna Lewandowska od lat uznawana jest za ikonę stylu. Piękna trenerka z niezwykłą finezją łączy ze sobą klasyczną elegancję z najnowszymi trendami, tworząc ponadczasowe zestawy, którymi inspirują się miliony kobiet nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. O zjawiskowych szpilkach Anny Lewandowskiej na Fashion Weeku w Paryżu rozpisywały się zagraniczne media, a stylizacja za 70 tys. zł, jaką Anna Lewandowska wybrała na pokaz Louis Vuitton już została okrzyknięta jednym z najlepszych looków tegorocznego Paryskiego Tygodnia Mody. I choć ukochana żona Roberta Lewandowskiego uwielbia bawić się modą, to w kwestii fryzury do tej pory pozostawała bardzo zachowawcza. Nic więc dziwnego, że wielkim zaskoczeniem dla fanów gwiazdy był idealnie wyczesany i mocno owinięty kucyk Anny Lewandowskiej , w którym zaprezentowała się w Paryżu. Teraz trenerka po raz kolejny zaskoczyła wszystkich włosową metamorfozą. Anna Lewandowska wyraźnie skróciła swoje pukle i postawiła na ich dogłębne nawilżenie dzięki najnowszej linii kosmetyków ze swojej marki Phlov. - Odświeżenie włosów na wiosnę? ✅ Naturalna pielęgnacja? Każdego dnia z Phlov✅ - napisała na Instagramie Anna Lewandowska, prezentując nagranie relacjonujące nie tylko proces strzyżenia, ale też efekt, jaki uzyskała. Wyświetl ten post na Instagramie ...