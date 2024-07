1 z 7

Maja Bohosiewicz z burzą loków

Maja Bohosiewicz zaszalała z fryzurą! Aktorka pokazała na swoim Instagramie zdjęcie po sporej metamorfozie. Niedawno gwiazda zmieniła kolor włosów z blondu na brąz. Teraz końcówki jej włosów znów są jaśniejsze, lecz to nie kolor zaskakuje najbardziej. Maja Bohosiewicz pokazała się z fryzurą afro! Drobne loczki, opadające na ramiona, sprawiają, że aktorka wygląda zupełnie inaczej. Do tej pory, aktorka zwykle nosiła proste, rozpuszczona włosy, które od czasu do czasu związywała w kucyk lub modny koczek. Jednak przyszła pora na odmianę. Te loki naprawdę robią wrażenie!

