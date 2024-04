Lawina gorzkich komentarzy pod zdjęciami Zuzy z "Love Island". Zwyciężczyni randkowego show opublikowała na Instagramie nowe kadry, ale chyba nie spodziewała się takiej reakcji internautów. W sieci rozpętała się burza! Pod ostatnim postem Zuzy nie brakuje krytycznych komentarzy. Sprawdźcie, o co chodzi,

Reklama

Zuza z "Love Island" wywołała burzę na Instagramie

Nieco ponad tydzień temu zakończyła się dziewiąta edycja "Love Island". W wielkim finale o zwycięstwo walczyły trzy pary: Zuza i Jarek, Patrycja i Robert oraz Asia i Rafał. Ostatecznie to Zuza i Jarek zdobyli najwięcej głosów i wygrali randkowe show Telewizyjnej Czwórki. Po zakończeniu programu fani mogą śledzić losy uczestników za pośrednictwem Instagrama. To właśnie na portalu społecznościowym pojawiają się nowe zdjęcia i nagrania. Ostatnio zrobiło się gorąco, kiedy Jarek z "Love Island" ogłosił rozstanie z Zuzą- szybko jednak uspokoił swoich fanów informując, że jedynie sobie żartował. Co ciekawe, teraz to Zuza wywołała ogromne poruszenie w sieci!

Zuza pokazała, jak i z kim spędziła miniony weekend, ale takiej reakcji ze strony internautów chyba się nie spodziewała.

Na fotkach opublikowanych w sieci Zuza pozuje w srebrnej sukience, która podkreśla jej figurę, ale fani patrzą na coś innego. Internauci zwrócili uwagę na makijaż byłej uczestniczki "Love Island".

Zobacz także

Spójrz na swoja twarz, makijaż dramatyczny, te białe smugi...

Coś nie pykło z tym białym puderkiem

Za dużo jasnego pudru pod oczy komentują internauci.

Instagram @zuzannacsk

Sama Zuza nie zareagowała na gorzkie komentarze, ale pozostali internauci od razu stanęli w jej obronie.

Zuza jesteś super. Dziwię się ile specjalistek od makijażu się tutaj odzywa, maluj się jak Ci się podoba

Ludzie ile w was jadu.. to jest mega słabe, oceniacie wszystko ale czy ktoś was pyta o to ocenę?

Pięknie. Nie zwracaj uwagi na te durne komentarze komentują fani.

Reklama

Obserwujecie Zuzę i Jarka na Instagramie?