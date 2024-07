1 z 5

To Magdalena Frąckowiak. Piękna polska modelka poczuła się na ulicach Warszawy jak na wybiegu u Paryżu! Modelka, która robi światową karierę i występuje w kampaniach najwiekszych domów mody, ostatnio coraz częściej bywa w Polsce, a to z powodu... miłości. Frąckowiak od ponad pół roku spotyka się z Alexem Przetakiewiczem, synem Joanny Przetakiewicz. Obecnie modelka ma przerwę w pracy, a urlop spędza w Warszawie ze swoim ukochanym. Jeden z ciepłych, letnich dni para spędziła w znanej warszawskiej restauracji w centrum miasta, w której często pojawiają się gwiazdy. Modelka miała na sobie prześwitujące, czarne spodnie i bluzkę, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć jej bieliznę... Do tego wybrała najmodniejsze w tym sezonie klapki z futerkiem. Zobaczcie zdjęcia!

