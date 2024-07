W poniedziałek przecieraliśmy oczy ze zdumienia na widok stylizacji Magdy Gessler z sukienką przypominającą projekt z wiosenno-letniej kolekcji Dolce & Gabbana. Cena dzieła włoskiego duetu projektantów? 145 tysięcy złotych. Jako że kreacja gwiazdy różniła się od oryginału wykończeniem, nie byliśmy jednak pewni co do jej marki...

W środę na pokazie Rodrigo De La Garza w pozornie identycznej sukience pojawiła się... Macademian Girl. Podobnie jak w przypadku Magdy Gessler, kreacja blogerki różniła się od projektu Dolce & Gabbana wielkością pomponów i brakiem kolorowych chwostów na dole. Młoda fashionistka nie pozostawiła jednak wątpliwości co do marki swojej sukienki, informując na Facebookowym profilu, że kreacja pochodzi z ... taniego sklepu internetowego. She Insider, bo to o nim mowa, słynie z bardzo niedrogich sukienek, często łudząco podobnych do wybiegowych projektów, a sukienka, wbrew pierwszemu wrażeniu, wcale nie jest podróbką - aczkolwiek jest mocno inspirowana oryginalną kreacją z Dolce & Gabbana.

Czy modowej blogerce przystoi nosić takie kreacje? Czy nieosiągalna cena oryginału (przypomnijmy: 145 tysięcy złotych) usprawiedliwia kupowanie tanich zamienników?

W środę Macademian Girl pojawiła się na pokazie mody w sukience przypominającej projekt z wiosennej kolekcji Dolce & Gabbana.

Kreacja blogerki różniła się od wybiegowego projektu wielkością pomponów i brakiem ozdobnych chwostów.

Na swoim Facebookowym profilu blogerka poinformowała, ze jej sukienka pochodzi z taniego sklepu internetowego...

...podczas gdy oryginał to wydatek rzędu 150 tysięcy złotych.