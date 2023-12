Maryla Rodowicz na swoim Facebooku raz na jakiś czas raczy swoich fanów niezwykłymi opowieściami z życia codziennego. Jej najnowsza anegdotka w mgnieniu oka podbija sieć. Tym razem królowa polskiej sceny opisała zakupy w jednej z sieciówek. Poszła po bagietkę, wydała... ponad 1200 złotych. Jak to możliwe?

Maryla Rodowicz należy do grona gwiazd, które choć mają pomoc domową, zakupy spożywcze wolą robić same. Paparazzi już nie raz "przyłapywali" Marylę przy sklepowych półkach. Tak też było niedawno, kiedy artystka udała się do sklepu po "chrupiącą bagietkę". Zakupy okazały się jednak większe, bo ostatecznie rachunek wyniósł ponad 1250 złotych. Rodowicz chciała zapłacić gotówką. Choć długo szukała pieniędzy, czując na sobie wzrok ekspedientki i innych klientów, okazało się, że ma idealnie wyliczoną kwotę:

Pojechałam do Carrefoura, żeby sobie kupić chrupiącą bagietkę. A w Carrefourze to i to i tamto i do kasy. Pani pyta.. kartą,jak zwykle? ja na to... a nie gotówką.(taka byłam z siebie zadowolona, że mam gotówkę). pani mówi..1254 zł. Otwieram portfel, myślę ,chyba przesadziłam, nie mam chyba takiej gotówki. I od razu druga myśl.. kartę zostawiłam w innej torebce. No fajnie . Ale obciach, kolejka do kasy coraz dłuższa. Pani mówi..niech pani daje tę kasę, będziemy liczyć. Liczymy, liczymy i wiecie co? miałam dokładnie 1254 zł. Jakieś czary? Co myślicie?

napisała Maryla