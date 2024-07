Anna Lewandowska pokazała swoje zdjęcie na punkcie, którego fanki oszalały. A dokładnie na punkcie kurtki Lewandowskiej. Ania ma na sobie dżinsową kurtkę ze swoim imieniem, specjalnie ozdabianą koralikami i naszywkami. Dziewczyny dopytują co to za marka i gdzie takie cudo można kupić? Party.pl odpowiada. To ręczna włoska robota!

Gdzie i za ile można kupić kurtkę Anny Lewandowskiej?

Firma nazywa się Internodiciotto i prowadzi ją Włoszka Silvia DellaGiacoma, która ma siedzibę w Rzymie. Dziewczyna ręcznie wykonuje wszystkie naszywki, napisy, sentencje, które można sobie zamówić na kurtce. bluzce, spodniach, czapce, na czym się chce. Cena? Do uzgodnienia - małe naszywki i napisy zaczynają się do 250 euro. Większe już od 500 euro. Cena rośnie w zależności od ilości, wielkości napisów i naszywek oraz jak bogata ma być ozdoba.

Czyli cena waha się od ponad 2 do 5 tysięcy złotych i nawet więcej! Podejrzewamy, że Anna Lewandowska ma tę droższą wersję! :) Podoba Wam się taka ręcznie zdobiona kurtka?

Tak wygląda kurtka Ani w sklepie internetowym.

Naszywki i napisy to ręczna robota.